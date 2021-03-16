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НАТО озабочено активностью России у границ стран альянса

16.03.2021 15:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В НАТО обеспокоены в связи с военной активностью России у границ стран-союзниц, следует из опубликованного во вторник ежегодного доклада генсека альянса.

"В 2020 году у союзников сохранялась обеспокоенность из-за дестабилизирующей политики и провокационной военной активности у границ (стран) НАТО, а также в связи с конвенциональными и гибридными операциями, в том числе, в Ливии, Сирии и на Украине", - говорится в докладе, передает Интерфакс.

"Россия продолжала проводить необъявленные, а также широкомасштабные учения, такие, как Кавказ-2020, что увеличивало обеспокоенность альянса в том, что касается региональной безопасности", - отмечается в документе.

Одновременно в докладе указывается, что в 2020 году НАТО оставалась открытой к диалогу в рамках СРН для обсуждений вопросов международной безопасности, а также для увеличения прозрачности и предсказуемости.

"НАТО неоднократно приглашала Россию провести встречу Совета НАТО-Россия. Россия последовательно отклоняла эти предложения, вследствие чего встреч Совета НАТО-Россия в 2020 году не проходило", - утверждают авторы.

 
 
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В НАТО обеспокоены в связи с военной активностью России у границ стран-союзниц, следует из опубликованного во вторник ежегодного доклада генсека альянса.
 
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