Марголин: Будет взрыв

– Вчера Лукашенко объявил о старте работы «конституционной комиссии». О чем это свидетельствует, на ваш взгляд?





– Свидетельствует о том, что его жареный петух клюнул. Во-первых, мы опубликовали проект новой Конституции и власть решила перехватить инициативу. Во-вторых, Лукашенко поддавливает Россия.





Наверное, все идет к тому, что референдум и правда может состояться в конце этого или начале следующего года.





Другое дело, что никаких реальных изменений в Конституцию Лукашенко вносить пока не собирается. Это видно из содержания совещания с товарищами из «конституционной комиссии»: Лукашенко не дал им никаких указаний и напутствий, в каком направлении должна вестись работа.





– А как же прежнее предложение Лукашенко подумать над приданием «Всебелорусскому народному собранию» статуса конституционного органа?





– Думаю, во власти есть разные группы влияния, у которых свое видение о том, как продлить существование Лукашенко у власти. А он, скорее всего, колеблется и не знает, какой вариант выбрать.





Я так понимаю, что Лукашенко примет решение в самый последний момент и то только в том случае, если ему вновь не удастся отодвинуть проведение референдума.





Наверное, за месяц-два до проведения голосования членам «конституционной комиссии» предъявят уже готовый проект. Будет как в нашем «парламенте», где внесенный из Администрации президента документ все дружно одобряют.





Деятельность этой «конституционной комиссии» – пыль в глаза обществу.





– То есть вы не ожидаете, что к вашим или другим предложениям власти станут присушиваться?





– Уверен, что ничего подобного не будет.









– Если дело дойдет-таки до референдума, каким вы его видите?





– Очевидно, что люди в большинстве своем проголосуют против предложений Лукашенко. При этом нужно понимать, что провести референдум в нынешних условиях для власти будет даже гораздо сложнее чем провести президентские выборы.





Для фальсификации результатов нужны свои доверенные избирательные комиссии. Но трещина в их работе появилась еще 9 августа 2020 года. А после всего произошедшего на улицах страны любой уважающий себя человек, даже если он не в силах настоять на честном подсчете голосов, он, по крайней мере, сделает все возможное, чтобы в спектакле не участвовать.





Первые проблемы для власти начнутся с формированием избирательных комиссий, а уже далее возникнут проблемы с получением нужных результатов.





Напомню, что в отличие от выборов для внесения изменений в Конституцию на референдуме за них должно проголосовать не просто большинство от пришедших на избирательные участки, а большинство от имеющих право голоса. Условно говоря, если у нас 6,5 млн избирателей, то поддержать изменения должны более 3,25 миллионов!





Вот какие должны быть масштабы фальсификаций. Сделать это гораздо сложнее, чем на выборах.





– Представим, что на референдуме власть не получает желаемого результата: что может произойти дальше?





– Общественный взрыв. Это будет тем триггером, который сейчас все ожидают. Представьте масштабы фальсификаций, на которые должны будут пойти власти на референдуме. Это, наверное, даже больше тех 80% от явки, которые нарисовали на президентских выборах. Поэтому будет взрыв.