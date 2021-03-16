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Марголин: Будет взрыв

16.03.2021 15:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Никаких реальных изменений в Конституцию Лукашенко вносить не собирается, заявил "Белорусскому партизану" член политсовета ОГП и одни из разработчиков проекта новой Конституции, который представил кабинет Светланы Тихановской.

Марголин: Будет взрыв
– Вчера Лукашенко объявил о старте работы «конституционной комиссии». О чем это свидетельствует, на ваш взгляд? 

– Свидетельствует о том, что его жареный петух клюнул. Во-первых, мы опубликовали проект новой Конституции и власть решила перехватить инициативу. Во-вторых, Лукашенко поддавливает Россия.

Наверное, все идет к тому, что референдум и правда может состояться в конце этого или начале следующего года.

Другое дело, что никаких реальных изменений в Конституцию Лукашенко вносить пока не собирается. Это видно из содержания совещания с товарищами из «конституционной комиссии»: Лукашенко не дал им никаких указаний и напутствий, в каком направлении должна вестись работа.

– А как же прежнее предложение Лукашенко подумать над приданием «Всебелорусскому народному собранию» статуса конституционного органа? 

– Думаю, во власти есть разные группы влияния, у которых свое видение о том, как продлить существование Лукашенко у власти. А он, скорее всего, колеблется и не знает, какой вариант выбрать. 

Я так понимаю, что Лукашенко примет решение в самый последний момент и то только в том случае, если ему вновь не удастся отодвинуть проведение референдума.

Наверное, за месяц-два до проведения голосования членам «конституционной комиссии» предъявят уже готовый проект. Будет как в нашем «парламенте», где внесенный из Администрации президента документ все дружно одобряют. 

Деятельность этой «конституционной комиссии» – пыль в глаза обществу. 

– То есть вы не ожидаете, что к вашим или другим предложениям власти станут присушиваться?

– Уверен, что ничего подобного не будет. 


– Если дело дойдет-таки до референдума, каким вы его видите?

– Очевидно, что люди в большинстве своем проголосуют против предложений Лукашенко. При этом нужно понимать, что провести референдум в нынешних условиях для власти будет даже гораздо сложнее чем провести президентские выборы. 

Для фальсификации результатов нужны свои доверенные избирательные комиссии. Но трещина в их работе появилась еще 9 августа 2020 года. А после всего произошедшего на улицах страны любой уважающий себя человек, даже если он не в силах настоять на честном подсчете голосов, он, по крайней мере, сделает все возможное, чтобы в спектакле не участвовать.

Первые проблемы для власти начнутся с формированием избирательных комиссий, а уже далее возникнут проблемы с получением нужных результатов.

Напомню, что в отличие от выборов для внесения изменений в Конституцию на референдуме за них должно проголосовать не просто большинство от пришедших на избирательные участки, а большинство от имеющих право голоса. Условно говоря, если у нас 6,5 млн избирателей, то поддержать изменения должны более 3,25 миллионов! 

Вот какие должны быть масштабы фальсификаций. Сделать это гораздо сложнее, чем на выборах. 

– Представим, что на референдуме власть не получает желаемого результата: что может произойти дальше?

– Общественный взрыв. Это будет тем триггером, который сейчас все ожидают. Представьте масштабы фальсификаций, на которые должны будут пойти власти на референдуме. Это, наверное, даже больше тех 80% от явки, которые нарисовали на президентских выборах. Поэтому будет взрыв. 
 
 
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Никаких реальных изменений в Конституцию Лукашенко вносить не собирается, заявил "Белорусскому партизану" член политсовета ОГП и одни из разработчиков проекта...
 
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