ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода в СНГ: в Беларусь возвращаются аисты, горы Таджикистана освобождаются от снега

16.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сугробы тают, ручьи текут – снег с дождем, гололедицу и до плюс четырех градусов обещают москвичам во вторник. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Метель, туман, порывы ветра – очередную порцию непогоды приготовил март жителям Казахстана. Штормовое предупреждение объявили в центре, на западе и юге республики. При устойчивом минусе на трассах скользко и плохая видимость. Небезопасно в районе перевалов Кокпек и Кеген. Из-за сильного тумана практически не видно впереди идущих машин. Спасатели рекомендуют водителям отказаться от поездок на дальние расстояния.

Таджикистан

Горы Таджикистана освобождаются от снежной массы. С начала года в регионе сошло уже 40 лавин, и опасность сохраняется. На особо уязвимых участках трасс Душанбе-Хорог и Душанбе-Худжанд дежурят спасатели. Для ликвидации последствий стихии Министерство транспорта выделило несколько десятков единиц спецтехники. В любой момент ее можно задействовать в расчистке снежных завалов. В Душанбе мартовскую картину весны «смазывает» туман. Днем в столице Таджикистана – плюс 16.

Беларусь

Зима будто и не собирается уходить из Беларуси. Сегодня кое-где пройдет мокрый снег. С утра сгустились туманы, видимость ухудшилась до полукилометра. Максимальная температура воздуха – три градуса тепла. Снег во многих районах еще лежит, но, несмотря на это, в Беларусь начали возвращаться аисты. Первых предвестников весны заметили жители Барановичей. В стране уже видели многих «возвращенцев». Свои гнезда начали обустраивать жаворонки и журавли.

Армения

Первая весенняя гроза сегодня в погодном меню Армении. Температура воздуха повысится на 8-12 градусов. Март – месяц начала полевых и садовых работ. Виноградари юга уже начали обрезку лозы. На фруктовых деревьях набухли почки. Уже через неделю в Араратской долине зацветут абрикосы, говорят специалисты.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества во вторник, 16 марта, рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Android-смартфоны оказались быстрее iPhone в 5G-сетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by