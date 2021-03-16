Погода в СНГ: в Беларусь возвращаются аисты, горы Таджикистана освобождаются от снега

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сугробы тают, ручьи текут – снег с дождем, гололедицу и до плюс четырех градусов обещают москвичам во вторник. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Метель, туман, порывы ветра – очередную порцию непогоды приготовил март жителям Казахстана. Штормовое предупреждение объявили в центре, на западе и юге республики. При устойчивом минусе на трассах скользко и плохая видимость. Небезопасно в районе перевалов Кокпек и Кеген. Из-за сильного тумана практически не видно впереди идущих машин. Спасатели рекомендуют водителям отказаться от поездок на дальние расстояния.

Таджикистан

Горы Таджикистана освобождаются от снежной массы. С начала года в регионе сошло уже 40 лавин, и опасность сохраняется. На особо уязвимых участках трасс Душанбе-Хорог и Душанбе-Худжанд дежурят спасатели. Для ликвидации последствий стихии Министерство транспорта выделило несколько десятков единиц спецтехники. В любой момент ее можно задействовать в расчистке снежных завалов. В Душанбе мартовскую картину весны «смазывает» туман. Днем в столице Таджикистана – плюс 16.

Беларусь

Зима будто и не собирается уходить из Беларуси. Сегодня кое-где пройдет мокрый снег. С утра сгустились туманы, видимость ухудшилась до полукилометра. Максимальная температура воздуха – три градуса тепла. Снег во многих районах еще лежит, но, несмотря на это, в Беларусь начали возвращаться аисты. Первых предвестников весны заметили жители Барановичей. В стране уже видели многих «возвращенцев». Свои гнезда начали обустраивать жаворонки и журавли.

Армения

Первая весенняя гроза сегодня в погодном меню Армении. Температура воздуха повысится на 8-12 градусов. Март – месяц начала полевых и садовых работ. Виноградари юга уже начали обрезку лозы. На фруктовых деревьях набухли почки. Уже через неделю в Араратской долине зацветут абрикосы, говорят специалисты.