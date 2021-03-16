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Пара из Харькова сковала себя цепью на День влюбленных и поставила мировой рекорд

16.03.2021 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пара из Харькова сковала себя цепью и, пробыв в таком положении месяц, поставила мировой рекорд. Об этом сообщает украинский портал «Корреспондент.net».


Александр и Виктория. Кадр из видео YouTube-канала «Открытый телеканал»

Харьковчане Александр и Виктория решили проверить прочность своих чувств друг к другу и 14 февраля, в День всех влюбленных, сковали свои руки цепью сроком на три месяца. Теперь, по прошествии месяца, стало известно, что они побили украинский и мировой рекорды по нахождению в таком положении.

Молодые люди говорят, что уже не испытывают серьезных бытовых неудобств от такого «неразлучного» состояния. Однако за прошедший месяц у пары все же появлялось желание закончить эксперимент досрочно.

Как сообщается, пара хоть уже и побила мировой рекорд, однако планирует довести задуманное до конца и разорвать цепи лишь в мае. Александр и Виктория уже начали перешивать предметы из весеннего гардероба — чтобы их было удобнее надевать с цепями на руках.

 
 
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Молодые люди решили таким образом проверить свои чувства, но прекращать эксперимент пока не планируют.
 
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