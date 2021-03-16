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Большой арт-фестиваль, который должен был пройти на заводе «Горизонт», полностью отменили
Источник материала: Tut.by
Большой
Организаторы фестиваля написали, что с 1 марта не могут попасть в помещение арт-пространства, которое они арендуют у ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопмент».
— Внутри остались личные вещи, оборудование, продукция, материалы для фестиваля, все документы, телефоны, растения, одежда сотрудников, волонтеров и посетителей МАФ, а также работы ~40 художников предстоящей выставки <…> Официального ответа по этой ситуации мы не получили по сей день. На протяжении всех этих дней мы боролись за наш проект, как могли, и выполняли все условия, но они постоянно менялись.
Они отметили, что в такой ситуации не могут провести фестиваль на этой площадке или перенести его в другое место. Поэтому фестиваль полностью отменяется, а пространство MAF закрывается.
Вернуть деньги за билеты гости смогут, заполнив короткую
Moving Art Festival — большой фестиваль современного искусства, который должен был объединить в себе картинную и фотогалерею современных белорусских художников, арт-инсталляции, кинопоказы, театр, танцевальные и творческие мастер-классы, лекции и встречи с известными деятелями искусства, музыкальные выступления и ночные dj-сеты.
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Большой фестиваль современного искусства Moving Art Festival окончательно отменен. Об этом в соцсетях сообщили его организаторы. Он должен был пройти на территории...
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