Большой арт-фестиваль, который должен был пройти на заводе «Горизонт», полностью отменили

Источник материала: Tut.by

Большой фестиваль современного искусства Moving Art Festival окончательно отменен. Об этом в соцсетях сообщили его организаторы. Он должен был пройти на территории пространства MAF (завод «Горизонт») на протяжении нескольких выходных в марте, однако в канун первого уикенда стало известно о проблемах между организаторами и представителями площадки. Изначально фестиваль хотели перенести, но сейчас стало известно, что этого не будет. Ко всему прочему само пространство MAF тоже закрывается.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Организаторы фестиваля написали, что с 1 марта не могут попасть в помещение арт-пространства, которое они арендуют у ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопмент».

— Внутри остались личные вещи, оборудование, продукция, материалы для фестиваля, все документы, телефоны, растения, одежда сотрудников, волонтеров и посетителей МАФ, а также работы ~40 художников предстоящей выставки <…> Официального ответа по этой ситуации мы не получили по сей день. На протяжении всех этих дней мы боролись за наш проект, как могли, и выполняли все условия, но они постоянно менялись.

Они отметили, что в такой ситуации не могут провести фестиваль на этой площадке или перенести его в другое место. Поэтому фестиваль полностью отменяется, а пространство MAF закрывается.

Вернуть деньги за билеты гости смогут, заполнив короткую анкету.

Moving Art Festival — большой фестиваль современного искусства, который должен был объединить в себе картинную и фотогалерею современных белорусских художников, арт-инсталляции, кинопоказы, театр, танцевальные и творческие мастер-классы, лекции и встречи с известными деятелями искусства, музыкальные выступления и ночные dj-сеты.