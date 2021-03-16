Android-смартфоны оказались быстрее iPhone в 5G-сетях

Источник материала: Onliner

Компания OpenSignal выбрала самые быстрые 5G-смартфоны, среди первых 25 превалируют Android-мобильники, из них 60% пришлось на смартфоны Samsung. Первое же место занял Samsung Galaxy S21 5G, за которым следуют TCL Revvl 5G (для оператора T-Mobile) и OnePlus 8T+ на втором и третьем местах соответственно.





В то же время iPhone 12 и iPhone 12 Pro продемонстрировали самый значительный рост, если сравнивать скорости соединения в сетях LTE и 5G — в 2,3 раза. На втором месте по уровню роста — смартфоны LG с показателем роста в 1,7 раза, третьем — Samsung (в 1,6 раза).

Средняя скорость передачи данных у смартфона Samsung составила 54 мегабита в сетях 5G и 34 мегабита в сетях 4G, у iPhone — 44,5 и 18,9 мегабит соответственно.





Специалисты считают, что разница в скоростях может отчасти объясняться тем, что Samsung выпускает уже третье поколение 5G-смартфонов, а Apple лишь только подключилась к гонке.