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Под Гомелем 72-летний пенсионер устроил гонки с милицией. Не победил (видео)
Источник материала: Onliner
На днях в Гомельском районе пенсионер на Volkswagen Passat пытался умчаться от машины ГАИ. Получилась довольно зрелищная погоня. Когда она закончилась, водитель утверждал, что не пил. Видео
Началось все с того, что инспекторы заметили, как водитель, отъезжая от местного магазина, не пристегнулся. С помощью маячков дали сигнал об остановке, но мужчина продолжил свой путь. Началось преследование. УВД информирует, что, поворачивая, водитель не справился с управлением, съехал на обочину, откуда уже не смог выбраться.
За рулем находился 72-летний местный житель. От медицинского освидетельствования он отказался. На водителя составили 2 административных протокола.
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На днях в Гомельском районе пенсионер на Volkswagen Passat пытался умчаться от машины ГАИ. Получилась довольно зрелищная погоня. Когда она закончилась, водитель утверждал,...
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