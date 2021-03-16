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Под Гомелем 72-летний пенсионер устроил гонки с милицией. Не победил (видео)

16.03.2021 15:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На днях в Гомельском районе пенсионер на Volkswagen Passat пытался умчаться от машины ГАИ. Получилась довольно зрелищная погоня. Когда она закончилась, водитель утверждал, что не пил. Видео публикует областное УВД.

Началось все с того, что инспекторы заметили, как водитель, отъезжая от местного магазина, не пристегнулся. С помощью маячков дали сигнал об остановке, но мужчина продолжил свой путь. Началось преследование. УВД информирует, что, поворачивая, водитель не справился с управлением, съехал на обочину, откуда уже не смог выбраться.

За рулем находился 72-летний местный житель. От медицинского освидетельствования он отказался. На водителя составили 2 административных протокола.

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На днях в Гомельском районе пенсионер на Volkswagen Passat пытался умчаться от машины ГАИ. Получилась довольно зрелищная погоня. Когда она закончилась, водитель утверждал,...
 
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