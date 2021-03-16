Карпенков откровенно о протестах, травле родных и службе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Внутренние войска – военная организация, входящая в состав Министерства внутренних дел. Задачи, которые выполняют ВВ, разнообразны и широки: от охраны общественного порядка и обезвреживания взрывчатых предметов до совершенно новой функции – охраны и защиты Белорусской АЭС.

18 марта внутренние войска отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии его Sputnik попросил о встрече с заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками Беларуси генерал-майором Николаем Карпенковым.

Командующий сразу же предупредил, что закрытых тем для него не существует: обо всем готов говорить честно и откровенно. Диалог прошел в необычном формате: с чаем и сладостями.

О единстве, которому посвящен 2021 год

Командующий подчеркнул, что нынешний год и для него, и для внутренних войск знаковый.

"Цветные революции, войны. Мы в этом прекрасно разобрались. Наши зарубежные партнеры говорят, что белорусская правоохранительная система стала брендом по наведению конституционного порядка", – отметил командующий ВВ.

По его словам, в провозглашенный Год единства порядок будет обеспечен по всей стране, а поднакопившиеся проблемы будут разрешены эволюционно и грамотно.

"Чтобы все эти бчб, которые состоят в базах данных, своим трудом могли искупить вину и вред, который нанесли государству", - сказал генерал-майор.

© Sputnik / Виктор Толочко Глава внутренних войск уверен, что белорусы, которые не участвуют в протестных акциях, могут жить спокойно

Всем остальным, по убеждению командующего, бояться нечего. Нужно спокойно работать, платить налоги. Николай Карпенков считает, что 2021 год будет годом единства, порядка и спокойствия.

Одна из задач – охрана БелАЭС

Пять лет назад на внутренние войска была возложена совершенно новая задача по охране особо важного объекта – Белорусской АЭС. Для этого был сформирован батальон, который несет круглосуточную службу.

По словам командующего, более важного объекта, чем АЭС, в принципе нет. Именно поэтому к военнослужащим, которые обеспечивают безопасность станции, предъявляются особые требования.

"Отбор во внутренние войска специфический (для солдат – это и здоровье, чистое прошлое, уровень образования), а офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту, дополнительно проходят психологическое тестирование. И, конечно, проходит оценка по профессиональной пригодности. В войсковой части 7434 очень хороший сформировавшийся коллектив. Профессиональные офицеры, которые имеют большой опыт службы во внутренних войсках...", - рассказал командующий.

По словам Николая Карпенкова, чтобы понять особенности службы на АЭС, необходимо побывать на станции.

"Надо обладать серьезной стрессоустойчивостью, находясь на этом объекте. Поэтому отбору личного состава уделяется очень большое внимание. Половина личного состава – военнослужащие-контрактники. Батальон боеспособен и качественно выполняет задачи. Замечаний от руководства данного объекта нет", - говорит генерал-майор.

О необходимости быть вежливым, но не терять бдительность

В 2020 году около 103 000 осужденных было отконвоировано из одного исправительного учреждения в другое или из следственного изолятора к месту отбытия наказания.

"Это очень сложная задача. Потому что личный состав караула находится в непосредственном контакте с осужденными в замкнутом пространстве. Иногда длительность несения службы (например, в железнодорожном карауле) может продолжаться до недели... Военнослужащие, которые выполняют эту служебно-боевую задачу, морально и стрессоустойчивы", - рассказывает Николай Карпенков.

Как рассказал командующий, служба по охране и сопровождению осужденных существуют в Беларуси с царских времен. Сохранились также некоторые нормы устава тех лет.

"Одним из первых пунктов значится, что необходимо быть вежливым и корректным при выполнении задач, бдительным. А вторым – помнить, что перед тобой находится преступник, который только и думает, как бы тебя обмануть и убежать", - говорит Карпенков.

По его словам, печальный опыт внутренние войска пережили в 1997 году, когда на станции "Барановичи-Полесские" погиб солдат, еще четверо оказались в реанимации. Осужденные пронесли заточки и попытались сбежать из спецвагона. Эту трагическую историю теперь в назидание рассказывают каждому рядовому внутренних войск.

"Как выяснилось, один из осужденных проигрался в карты. И ему надо было бежать. Они напали на караул. Рядовой Сергей Свентецкий стал в проходе и насколько мог безоружный сдерживал преступников. Его в это время били ножами. В музее хранится его форма. А начальник караула применил оружие и обезвредил преступников", - рассказал Карпенков.

О традиции посетить исправительные учреждения

По его признанию, во внутренних войсках есть такая традиция – новый командующий обязан объехать не только все подразделения организации, но и исправительные учреждения - их охрану осуществляют ВВ. С момента назначения Николай Карпенков посетил 16 колоний.

По его заключению, при охране осужденных мелочей не может быть.

"В исправительном учреждении ИК-9 в Горках один осужденный пытался совершить побег. Но часовые проявили бдительность. Там серьезная система охраны. Она отсигнализировала, и часовые на вышках его встречали. Военнослужащий поднял вверх автомат, сделал предупредительный выстрел. И после того, как нарушитель преодолел одно из заграждений, он изменил свои планы и сдался. Это было в октябре 2020. В СМИ этого факта не было", - уточнил Николай Карпенков.

О ложном и настоящем минировании

По оценке командующего, в последнее время стало больше сообщений о минировании объектов. К примеру, в день проведения Всебелорусского народного собрания таковых за сутки поступило около 140. Обычно в день регистрируются 5-8. Еще год назад такого не было. Чтобы обследовать все объекты, саперно-пиротехнической службе внутренних войск пришлось объединить усилия с контртеррористическими подразделениями.

По мнению Николая Карпенкова, ложные звонки делали представители оппозиции: "Это – аморальные лица, наши эти бчбэшники. Они таким образом пытаются дестабилизировать обстановку, создать максимум неудобств гражданам, а также раздергивать работу и измотать наши пиротехнические группы. Те, кто этим занимается, рано или поздно по закону ответят. И серьезная уголовная ответственность за это предусмотрена", - подчеркнул командующий ВВ.

© Sputnik / Виктор Толочко Сейчас, по словам генерал-майора, большое внимание уделяется управлению внутренними войсками

Он также обратил внимание, что 7 саперно-пиротехнических групп несут дежурство круглосуточно. Встречаются порой весьма любопытные находки, которые и бывалых саперов ставят в тупик.

"В Витебской области обратился сельчанин. На месте выяснилось, что самодельное взрывное устройство замаскировано под полено. Внутри был бездымный порох. Оно должно было сработать при нагреве. Обычным способом разрушить заряд не удалось. Произошел взрыв. Двое сотрудников получили ранения, но с ними уже все в порядке. Сейчас криминальная милиция ищет "умельца". Он заложил устройство в дровнице, хозяин бы при растопке печи получил неприятный сюрприз", – рассказал Карпенков.

Всего же саперно-пиротехнические группы в 2020 году более 5000 раз выезжали на обезвреживание взрывоопасных предметов. Как правило, большинство из них обнаруживают весной и осенью, когда грунты выталкивают на поверхность наследие войн.

Немало хлопот доставляют и сборщики лома. Нередко в их запасы попадают взрывоопасные вещи. Чтобы извлечь цветные металлы, они начинают пилить боеприпасы, и такие случаи также нередко заканчиваются детонацией и трагедией.

"Обезврежено очень большое количество взрывоопасных предметов. Порядка 25 тысяч за 2020 год. Но нет предела совершенству. К нам на обучение приезжали коллеги из Катара, Объединенные Арабские Эмираты. Например, на одном из практических занятий сначала одни саперы изготавливали условное взрывное устройство, другие думали, как его обезвредить. Потом менялись", - рассказал Карпенков.

О новейшем вооружении

Чтобы соответствовать современным вызовам и угрозам, формирования внутренних войск ежегодно получают новейшее вооружение. Не исключением стал и минувший год.

"В 2020 году были акценты на дооснащение и дозакупку самых современных специальных средств, нелетального травматического оружия. И мы вынуждены были его иногда использовать. Оно показало свою эффективность. Светошумовые, дымовые, гранаты со слезоточивым газом также были эффективны", - отмечает Николай Карпенков.

По его словам, сейчас самое большое внимание уделяется вопросам управления войсками. В том числе с использованием современных технологий.

"Это позволяет наносить на карту или планшет, какие действия и к какому сроку необходимо выполнить. И тут же передавать информацию командирам, чтобы они успешно действовали с разных направлений, блокируя и задерживая правонарушителей. Поэтому приобретаем все новшества, которые есть в мире, и внедряем для автоматизированного управления войсками. Мы фактически по планшету видим, где и какие группы бойцов движутся, сколько их. Вопросы управления, слаженности действий – первостепенны", - пояснил командующий.

Для этих же целей недавно были закуплены две командно-штабные машины. Эта техника способна бесперебойно работать и передвигаться в любых условиях и на любой местности.

"Все самое передовое внедряем и применяем, благодаря особой заботе главы государства об органах внутренних дел, подразделениях специального назначения. Мы готовы выполнить задачу любой сложности, которую перед нами поставят для обеспечения порядка и суверенитета нашего государства, мира и спокойствия", - рассказал Николай Карпенков.

О бытовом обеспечении бойцов

Николай Карпенков закончил суворовское училище в Минске. Затем – Ульяновское гвардейское высшее танковое командное. Признается, что до 3-го курса спать приходилось на двухъярусной кровати. Сейчас же казарменный быт бойцов описывает как комфортный.

"Есть горячая вода. И для военнослужащих сделано все, чтобы после ночного дежурства прийти и отдохнуть, восстановить силы. Что касается питания, то нередко поступают просьбы урезать паек. Потому что многие говорят, что слишком большие порции и не все съедают", - отмечает заместитель министра МВД.

Николай Карпенков опроверг информацию о том, что прошлогодние протесты сказались на призывной кампании. Новобранцы охотно встают в строй, и служба остается для них престижной. Тем более, что во внутренних войсках случаи неуставных отношений полностью исключены.

"Все начинается с дисциплины и порядка. Там, где этого нет, не спасут ни оружие, ни спецсредства, ни техника, – подчеркнул командующий. – И самое главное, чтобы солдат живой и здоровый вернулся из армии. Наши офицеры закончили факультет внутренних войск и по образованию юристы. То есть знают законы и готовы их применять", - поделился Карпенков.

О личных угрозах

По словам командующего, во время прошлогодних беспорядков пострадали 22 офицера и бойца. После выборов военнослужащим внутренних войск начали поступать угрозы в социальных сетях и по телефонам. Неизвестные угрожали расправой.

"Я сам лично подвергался травлям, угрозам, оскорблениям. Такая низость, что угрожали и детям, и внукам, и близким родственникам, и жене. Такие угрозы, что и произнести невозможно. И где-то какие-то действия начинаются, тут же идут звонки всем родственникам: "Мы идем вас убивать", "Мы идем вас сжигать", "Готовьтесь, пожалеете, что на свет родились", - рассказал Николай Карпенков.

По его словам, подобные сообщения поступали многим военнослужащим, но относиться к этому следует спокойно: "Все это надо испытать и понять, с кем мы имеем дело. Что это абсолютный враг нашему народу, нашему государству. Это чуждые и лишние люди в нашем обществе, которые, не найдя себя, таким злом пытаются себя проявить".

Во время разговора Николай Карпенков рассказал, что все сотрудники, если это необходимо, находятся под охраной. А вопросы безопасности возложены на специальные подразделения.

"Мы знали, что творилось на Украине, и были к этому готовы. Ну и надо проявлять определенную бдительность. Чтобы в соцсетях не было лишних фотографий и информации. И если есть угроза, чтобы тут же это докладывалось командирам. А мы примем все меры, чтобы ни один волос не упал с головы сотрудника, пальцем, чтобы никто не прикоснулся к его детям или его родителям. Вопросы безопасности наших сотрудников решаются в первую очередь. И кому нужно оружие иметь на постоянное ношение, мы определяем. И какие семьи взять под охрану", - сказал командующий ВВ.

И добавил: "Всех тех, кто угрожает, практически знаем, что они пишут, как они готовятся. До всех очередь дойдет. Когда будет готов окончательный состав их преступления, мы их задержим. И они все ответят перед законом. И за клевету, за оскорбления, за угрозы и за экстремистские призывы. Чуть хладнокровнее надо относиться, проявлять бдительность и не пренебрегать личной безопасностью", - подчеркнул Карпенков.

О протестующих

Николай Карпенков рассказал, что в числе тех, кто участвовал в массовых акциях, правоохранители увидели знакомые лица. Это – лидеры футбольных фанатов, анархисты, неонацисты.

"Есть и коммерсанты, которые никогда не платили налогов. Знаете, вот эти бчбэшники – абсолютно аморальные люди. Как можно угрожать семьям военнослужащих, женам? И говорить, что зальем лицо кислотой, сожжем дом, родителям кости поломаем, похитим, убьем… Знаете, все это на уровне не фашистов, а фашистских прихвостней. Это абсолютно не наша мораль, не наше поведение. Это не белорусское. Это сумасшедшая агрессия, которая направляется из-за рубежа, нашими неудачниками – людьми, которые скажем так, не нашли себя в обществе. Время этих бчбэшников и протестунов оно закончилось. Это явление сошло на нет. Вот уже несколько месяцев подряд с их стороны проявлений нет", - заверил командующий ВВ.

"Кто-то в лесу бегает с флагом и пытается что-то снять, показать, выбросить в интернет, чтобы ему за это заплатили. Либо в самом темном и отхожем углу, во дворе проводят какие-то акции, или кричат в форточку "Жыве Беларусь". Много чести про них говорить и упоминать. Это совершенно чуждое явление, но оно сходит на нет. Меньше хотелось бы даже упоминать, чтобы не поднимать эту волну. Потому что это какие-то силы им придает. И они пытаются что-то вспомнить и сделать какое-то заявление. Какие они граждане Беларуси? Да, есть определенная контрольная дата – 25 марта, день БНР, когда они выползают на этот свой праздник. Но я скажу, что, пройдя ту школу испытаний, которые выпали на долю правоохранителей, мы знаем, как с ними бороться и что нам в данной ситуации предпринимать. Надо активно и буквально с первых минут приступать к тем действиям, которые нами выработаны. И мы быстро разберемся" - заключил Николай Карпенков.

О задаче теснее сжимать щиты

Командующий также рассказал, что массовые акции не прошли для внутренних войск бескровно. В госпитале с травмами оказались 22 военнослужащих. Но они уже выздоровели и вернулись в строй.

"Повторим все то, что было, если в этом будет необходимость. Но я абсолютно уверен, что если что-то и будет, то это будет буквально десятки (человек), не более того. Я скажу, что за тот период, и бригада специального назначения 3214 и подразделения специального предназначения СОБР действовали очень активно, очень предано своей стране, своей Родине, своему народу, своему президенту и выполняли очень мужественно свои задачи. Все понимают, что надо теснее сжимать щиты в нашем боевом порядке и смело идти и выполнять те задачи, которые перед нами ставит Родина и глава государства", - рассказал генерал-майор Карпенков.

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Из биографии Карпенкова

Николай Карпенков родился 6 сентября 1968 года в Минске. Окончил Минское суворовское военное училище, Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, Академию МВД Республики Беларусь.

Службу начинал проходить в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии в должности командира роты.

С 1993 по 1995 год – на оперативных должностях в органах внутренних дел. Являлся командиром боевой группы подразделения "Беркут", на базе которого было создано антитеррористическое спецподразделение "Алмаз".

С 1995 по 2003 год – в Службе безопасности президента Республики Беларусь.

С 2003 по 2010 год – командир спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз".

В 2011 году назначен начальником управления по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

С 2012 по 2014 год возглавлял управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции.

С 2014 по 2020 года работал начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК).

19 ноября 2020 года назначен заместителем Министра внутренних дел Республики Беларусь – командующим внутренними войсками.

Генерал-майор милиции.

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