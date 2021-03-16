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Счет в пользу Питта: дочь Джоли решила съехать из дома актрисы

16.03.2021 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Анджелина Джоли терпит поражение опеке над детьми с бывшим мужем Брэдом Питтом: одна из дочек звезд съехала из дома матери.

© AP / Evan Agotini
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Самый красивый союз голливудских знаменитостей развалился после двух лет брака, а судебные тяжбы продолжаются на протяжении пяти лет. Джоли и Питт не могут поставить окончательную точку в отношениях, пока не решат вопрос опеки над отпрысками. И если до этого удача переходила от одного к другому, то в теперь она точно покинула Джоли.

Как сообщило издание Woman’s Day, Джоли терпит поражение в борьбе с Питтом: одна из дочерей пары - Шайло - решила съехать от матери.

Многие знают, что Шайло - любимица Питта и единственная из детей, кто поддерживает хорошие отношения с папой. И по словам друзей семьи, она сама захотела съехать от звездной мамы, братьев и сестер.

"Брэд уверен, что вскоре начнет чаще видеться со своими детьми, но самые большие надежды он возлагает на переезд Шайло. У них крепкая связь2, - отметили источники.

Ходят слухи, что уверенности актеру предают финансовые трудности экс-супруги. Недавно Джоли даже продала дорогостоящий подарок Питта и стала учительницей пчеловодства.

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Звезда "Малифисенты" потерпела поражение в борьбе с экс-супругом. Кажется, что многолетнее упорство Брэда Питта наконец-то принесло свои результаты.
 
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