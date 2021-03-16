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Как стреляет по мишеням белорусская наследница "Катюши" - видео

16.03.2021 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В два этапа в Беларуси продолжается внезапная проверка способности и боеготовности Вооруженных сил. Маневры начались 25 января, во время которых тренировку провели сухопутные и военно-воздушные подразделения. Действия отработали войска ПВО. 9 марта был объявлен новый этап.

На Осиповичский полигон вышли реактивные машины залпового огня "Белград". Ударом из 122-миллиметровых стволов выполнены пуски по целям на различные дальности. Уточняется, что боевые машины поражали площадные цели. Комплекс способен наносить точечные удары.

Занятия также проводят войска связи. Подразделения учатся передавать и принимать сообщения в условиях непрерывного шумо- и помехоподавления.

Также будут отработаны задачи по подготовке к функционированию войсками на время белорусско-российских учения "Запад-2021" и готовность новых образцов и линейного батальона связи. Это новое объединение в Западном оперативном командовании Беларуси.

В этом году связисты намерены максимально задействовать спутниковую систему связи. В том числе, Р-443 и Интерсат. Одновременно, будут задействованы в совместном пространстве стационарные и полевые радиопередатчики. Будет дана оценка времени и срокам развертывания систем. В Беларуси наладят единую радиорелейную связь совместно с Россией.

Все подразделения уже прибыли на места и приступили к работе.

РСЗО "БелГрад" - наследница легендарной "Катюши". Предназначена для противодействия открытым и укрепленным позициям противника. В ходе недавней модернизации боеприпасы залповой установки способны достигать цели на расстоянии до 22 километров. Каждая боевая машина включает пакет из 40 боеприпасов. Время перезарядки составляет семь минут.

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Теги: Могилев
 
 
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Войска и соединения белорусской армии проходят проверку боеготовности. Как батареи "Белград" отработали поражение целей – смотрите на видео.
 
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