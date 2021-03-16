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Налетай – подешевело: доллар и евро дешевеют на белорусской бирже
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара снизился на 0,0022 BYN - до 2,5918 BYN/USD.
Курс евро упал на 0,0050 BYN - до 3,0898 BYN/EUR. Евро дешевеет уже седьмой раз за последние восемь торгов. За это время его курс обвалился 0,0631 BYN и приблизился к минимуму за два месяца.
Курс российского рубля вырос на 0,0088 BYN - до 3,5540 BYN/100 RUB. Это максимума за 6,5 месяцев.
В целом по итогам торгов на БВФБ корзина валют подорожала на 0,06%.
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«Европеец» и «американец» упали на минимумы за 54 и 25 дня, соответственно.
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