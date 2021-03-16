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Назван знак Зодиака, которого невозможно обмануть
Источник материала: UDF
Водолей - самый мудрый знак Зодиака / фото ua.depositphotos.com
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У них очень доброе сердце, которое они могут скрывать под щитом. Водолеи стараются сделать жизнь людей лучше, им нравится, когда все вокруг счастливы.
В дружбе они очень верны и порядочны. Они никогда ничего не попросят взамен. Кроме того, они очень правдивые. Водолеи скажут вам всю правду прямо в глаза.
Кроме того, Водолеи достаточно мудрые и эрудированные. Их очень сложно обмануть. Если вы хотите, чтобы этот человек был рядом с вами, обеспечьте ему умственную стимуляцию.
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Водолеи очень мудрые люди.
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