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Власти отказали в регистрации инициативной группы по проведению референдума о судьбе завода АКБ

16.03.2021 15:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тельминский сельский исполком Брестского района отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о судьбе аккумуляторного завода, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Власти отказали в регистрации инициативной группы по проведению референдума о судьбе завода АКБ

Референдум планировался на территории Тельминского сельсовета, где расположено предприятие. На плебисцит предлагалось вынести вопрос: «Согласны ли вы на размещение и эксплуатацию на территории Тельминского сельского совета завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ООО "Аккумуляторный альянс" (бывшее ООО "АйПауэр")?»

По словам правозащитника, отказ в регистрации инициативной группы сельисполком аргументировал тем, что в его компетенцию не входит вопрос размещения и эксплуатации завода.

«Решать судьбу этого предприятия должны прежде всего люди, живущие в непосредственной близости у завода. Инициативная группа будет обращаться с жалобой в суд», — заявил Кисляк.

Правозащитник напомнил, что в январе 2019 года Брестский райисполком отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода. Тогда на референдум, который противники завода хотели провести в Брестском районе, предлагалось вынести вопрос о запрете любой деятельности, связанной со строительством и эксплуатацией завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на территории района. Отказ в регистрации инициативной группы райисполком мотивировал тем, что такой вопрос не может быть вынесен на местный референдум: завод имеет значение для страны в целом, запрет деятельности этого предприятия не входит в компетенцию местных органов власти.

22 июня 2020 года Лукашенко во время встречи с общественностью Бреста, на которой присутствовали и противники предприятия, пообещал провести референдум о судьбе завода. Его планировалось организовать после президентских выборов.

 
Теги: Брест
 
 
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