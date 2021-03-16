Источник материала: Хартия'97

Нефтяные схемы Тернавского: как бизнесмены из окружения Таракана выводят в офшоры миллионы 16.03.2021, 15:05

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Журналисты провели расследование.

Российская нефтяная субсидия – основной двигатель действующей экономической модели Беларуси. Взамен на постепенные уступки суверенитета Москва продает нефть Минску с существенной скидкой, а Минск продает изготовленные из нее нефтепродукты за рубеж по мировым ценам. Эти доходы позволяют покрывать убытки государственной промышленности. Но только ли на государственные нужды идут нефтяные доходы?

Расследование «Белсата» посвящено Анатолию Терновскому – так называемому нефтяному барону Беларуси. Когда-то он был тесно связан не только с государственными структурами, но и непосредственно с семьей Александра Лукашенко.

Анатолий Терновскй

Имя Тернавского в Беларуси всегда ассоциируют с более известной фигурой друга Лукашенко – Михаила Гуцериева. В конце 1990-х и в начале 2000-х Гуцериев руководил белорусско-российской государственной компанией «Славнефть», которая выкупила почти половину Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Терновский был его заместителем и представителем в Беларуси.

В 2002 году, когда контроль над «Славнефтью» перешел к частным российским структурам, Тернавский стал самостоятельным игроком на белорусском рынке нефтепродуктов. С течением времени его структуры стали наибольшими налогоплательщиками в белорусский бюджет после двух государственных нефтеперерабатывающих заводов.

«У них появилась компания «Юнивестст-М», это были 2000-е годы. И у них все вверх пошло, поставки через Беларусь были через эти связи. Поставляли сюда нефть на переработку, зарабатывали на продажах. Те легкие деньги они вкладывали в белорусскую недвижимость, в белорусские предприятия», – утверждает Александр Заяц, экономический обозреватель tut.by.

Терновскому в Беларуси также принадлежат «Юнивестстройинвест», «Ювороград», Смолевичский завод железобетонных изделий, «Юнис Ойл», «Ю-строй» и ряд других предприятий. Крупнейший проект бизнесмена на сегодняшний день – застройка жилого района «Ноттингем» возле Колодищей.



Фото: kolodischi.by

Проект изначально должен был выполняться совместным предприятием, которым владели структуры Тернавского, и президентский спортивный клуб, которым руководит Дмитрий Лукашенко.

Жена Дмитрия, Анна Лукашенко, работала в одной из компаний Тернавского – «Юнивест-М». Огромный участок дефицитной пристоличной земли под застройку они получили по специальному указу Александра Лукашенко.

В апреле 2012 года Евросоюз наложил санкции на Тернавского. Причина – приближенность к семье Лукашенко, которого Евросоюз таким образом хотел заставить умерить репрессии против политических оппонентов.

Санкции вызвали существенные неудобства для Тернавского, повлияв на его бизнес в России. Там он спорил со своим бывшим партнером Алексеем Лактионовым за ООО «Нефтетранс», которое контролировало перевалку чеченской нефти.

Тернавский выиграл суд на Кипре, где были зарегистрированы оффшоры-собственники «Нефтетранса», но выгодное для него решение отменили, так как санкции Евросоюза запрещали любые транзакции, в которых Тернавский был бы бенефициаром.

Но, как выявило наше расследование, совместно с Международным центром расследований коррупции и организованной преступности, санкции не всегда оказывались действенными против «кошелька Лукашенко», как Тернавского называла Еврокомиссия.

Расследование стало возможным благодаря доступу к Панамским документам, данным немецкого издания Süddeutsche Zeitung и Международного консорциумома журналистских расследований.

Эти документы представляют собой слитую внутреннюю переписку компании Mossack Fonseca – одного из крупнейших в мире исполнителей услуг по укрыванию доходов в оффшорах. Как стало ясно из этой переписки, Анатолий Тернавский пользовался офшорными услугами Mossack Fonseca с 1995 года.

«Panama Papers – это огромный слив информации из уже недействующей панамской компании, которая предоставляла услуги для богатых людей со всего мира. Это открытие оффшорных компаний и владение ими, изменения в контроле, контракты. Они делали все, что нужно для оффшорного бизнеса», – утверждает редактор Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) Шарунас Черняускас.

По белорусской официальной статистике, один из крупнейших получателей белорусских нефтепродуктов – Великобритания.

На самом деле существенных объемов белорусских нефтепродуктов там не наблюдается. Англия – международный логистический центр для морских грузов: в частности нефтяных. Оттуда мелкие партии разных доставщиков, поступающие из неглубоких портов Балтии, сгружаются в супертанкеры, которые развозят продукт за океан.

«Мазут традиционно идет в Сингапур, бензин – или в Латинскую Америку, или в Штаты. Дизельное топливо – морем в Польшу и Германию. Мы работаем с крупными мировыми трейдерами. Они практикуют в портах укрупнение партий нефтепродуктов. Бывает, меняют направление в портах. Поэтому мы можем даже и не знать, куда наши нефтепродукты уходят», – говорил бывший заместитель генерального директора БНК по коммерческим вопросам Сергей Гриб.

Именно поэтому в Британии зарегистрирована дочерняя компания Белорусской нефтяной компании. Там же есть и неизвестные ранее широкому кругу общественности оффшорные фирмы, занимающиеся торговлей нефтепродуктами в интересах ближнего круга Александра Лукашенко. Часть из этих фирм нашел редактор Международного центра по противодействию коррупции и организованной преступности, руководитель литовского портала «Сиена» Шарунас Черняускас. И обратился к «Белсату», чтобы провести совместное расследование найденных материалов.

«Юнитрейд» был зарегистрирован в Великобритании и показывал ежегодные доходы до полумиллиона долларов. Это одна из ряда оффшорных структур Тернавского.



Документы из расследования «Белсата»

Через две недели после того как Тернавский попал под санкции, швейцарская фирма «Стевал Менеджмент», представлявшая его интересы, обратилась в Mossack Fonseca с просьбой сменить собственника компании «Роупинг Маркетинг» на Виргинских островах. Но сделка должна была быть зарегистрирована задним числом, чтобы день смены был за две недели до введения санкций.

Собственника сменили – одну панамскую компанию на другую. Похоже, потому, что предыдущий собственник засветился своими связями с Терновским, а значит, дочерняя компания «Роупинг» – уже упомянутая британская «Юнитрейд», торговавшая нефтепродуктами, могла попасть под санкции. Но благодаря подлогу с перерегистрацией собственника задним числом – не попала.

Как оказалось позже, эта виргинская «Роупинг Маркетинг», владевшая британской «Юнитрейд», принадлежала Наталье Тернaвской – дочери известного бизнесмена. Но Наталья утверждала, что она единственный бенифициар компании.

При этом сам Анатолий Тернавский имел доверенность, чтобы проводить любые операции от имени этой компании. Из слитой переписки между сотрудниками Mossack Fonseca видно, что они знали о связи Терновского с «Роупинг Маркетинг».

Но когда Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов запросило у Mossack Fonseca информацию об этой фирме, они солгали и сказали, что номинальный бенефициар – швейцарская «Стевал Менеджмент» – и есть реальный бенефициар. Позже, приблизительно через год, власти Виргинских островов узнали, что «Роупинг Маркетинг» связан с Терновским, но не проинформировали официальный Лондон. Как результат, дочерняя структура «Роупинг Маркетинг» – «Юнитрейд» – так и не пострадала от ограничений Евросоюза.

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