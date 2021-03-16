Источник материала: Хартия'97

Украинцы почувствовали себя богаче 1 16.03.2021, 14:52

Что еще показал Индекс потребительских настроений в соседней стране.

Увеличилось количество украинцев, чье материальное состояние выросло в феврале по сравнению с январем текущего года. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине", публикуемое организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital, сообщает liga.net .

Согласно исследованию индекс текущего положения украинцев вырос за февраль на 7 пунктов до 64,4 пункта. Больше украинцев указали на улучшение своего материального положения (рост индекса личного материального положения на 10 пунктов до 58,6 пункта). Также больше соотечественников готовы делать крупные покупки (рост индекса целесообразности крупных покупок на 3,6 пункта до 70,2 пункта).

Также выросло число украинцев, ожидающих улучшения своего материального положения в ближайшее время (рост индекса ожиданий изменений личного материального положения на 9 пунктов до 77,6 пункта).

Опрошенные в феврале украинцы повысили ожидания относительно развития экономической ситуации в стране в ближайший год, а также в перспективе следующих пяти лет (рост соответствующих индексов на 11,1 пункт до 60,3 пункта и на 8 пунктов до 78,8 пункта).

В феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы незначительно вырос и составляет 150,7 пунктов. Индекс инфляционных ожиданий несколько снизился и составляет 186,2 пунктов. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 9,2 пункта и составляет 139,5 пунктов.

Общий индекс потребительских настроений в феврале вырос на 8,4 пункта и составил 69,1 пункт.

"Индекс потребительских настроений улучшился за счет большего оптимизма относительно собственных доходов и развития экономики в ближайший год. Улучшение этих оценок связано с ослаблением девальвационных ожиданий и окончанием локдауна в конце января" – комментируют показатели аналитики Info Sapiens.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. Опрос за февраль проводился с 14 февраля по 2 марта 2021 года.

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