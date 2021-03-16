Источник материала: Хартия'97

Стало известно, какой будет погода в Беларуси в среду 1 16.03.2021, 14:52

Фото: charter97.org

В Минске ожидается от нуля до +2.

В среду, 17 марта, на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные осадки, в основном мокрый снег, сообщает БелТА .

В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северный 5—10 м/с, днем в отдельных районах с порывами до 14 м/с.

В Минске снег и мокрый снег, от нуля до +2.

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