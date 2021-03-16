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Стало известно, какой будет погода в Беларуси в среду
Источник материала: Хартия'97
Стало известно, какой будет погода в Беларуси в среду
В Минске ожидается от нуля до +2.
В среду, 17 марта, на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные осадки, в основном мокрый снег, сообщает
В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северный 5—10 м/с, днем в отдельных районах с порывами до 14 м/с.
В Минске снег и мокрый снег, от нуля до +2.
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В Минске ожидается от нуля до +2.
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