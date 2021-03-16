Источник материала: Хартия'97

Гибридная прививка 2 16.03.2021, 14:38

фото: Reuters

Страны Евросоюза оценивают перспективы использования российской вакцины «Спутник V».

В сравнении с другими регионами, сопоставимыми по уровню экономического развития, Евросоюз оказался совсем не в лидерах по темпам вакцинации. Так, средняя доля жителей ЕС, получивших по крайней мере одну дозу вакцины на 14 марта, — 7,8% населения. Для сравнения: в США этот показатель — 20,9%, в Великобритании — 35,6%, в Израиле — 59,6%, практически достаточная цифра для формирования коллективного иммунитета, пишет «Новая газета» .

Поставок вакцин, которые входят в так называемый «вакцинный портфель» ЕС, не хватает, где-то плохо организована логистика. В этих условиях некоторые страны начинают смотреть в сторону российской вакцины «Спутник V», а Венгрия и Словакия уже заключили договоры о поставках. Сейчас российская вакцина проходит проверку в Европейском медицинском агентстве (ЕМА) — если она закончится успешно, «Спутник V» станет опцией для централизованной закупки на уровне ЕС.

Проблема не в том, что российская вакцина лучше или хуже тех, которые уже доступны в Евросоюзе (пока это Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca). Проблема в том, что вакцин в принципе не хватает, а во многих странах на этапе заключений договоров с компаниями возникла путаница и проволочки.

Например, Латвия тогда сделала ставку на вакцину AstraZeneca, доз Pfizer/BioNTech закупила очень мало. В итоге крошечная партия американско-немецкой вакцины была израсходована очень быстро, от дополнительных и доступных на тот момент объемов страна почему-то отказалась — единоличным решением главы Госагентства лекарств. В правительстве сейчас разбираются, почему так вышло, — эта ситуация уже стоила поста министру здравоохранения. При этом часть стран — в их числе Германия, Франция, Испания, Нидерланды, Дания, Норвегия, Исландия — временно отказались от использования британской вакцины после сообщений о том, что препарат может вызывать тромбоз и тромбоэмболию легочной артерии. На фоне всего этого (а также из-за высокого доверия значительной части русскоязычного сообщества к российским властям и недоверия к латвийским) в Латвии, по данным недавнего опроса населения, привиться препаратом AstraZeneca готовы 6%, а «Спутником» — 44%. В итоге вечером 15 марта Латвия также решила пока приостановить использование AstraZeneca — то есть фактически приостановить вакцинацию в принципе.

Чтобы начать закупать и использовать российскую вакцину, страна — член ЕС не обязана дожидаться решения Европейского медицинского агентства. Просто в этой ситуации использовать ее можно будет только на территории своей страны. В Словакии, которая стала второй страной после Венгрии, закупившей «Спутник V», жители должны будут подтвердить, что хотят привиться препаратом, который еще не прошел одобрение европейского регулятора.

В Латвии, как и в соседней Эстонии, единолично принимать решение о применении «Спутника» не будут — но не исключают его использование, если ЕМА даст добро. А вот премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните недавно назвала российскую вакцину «гибридным оружием Путина».

Проверка в Европейском медицинском агентстве началась 4 марта. Официального решения пока нет, при этом Reuters 15 марта, со ссылкой на собственные дипломатические источники, сообщило, что Евросоюз рассматривает перспективу начать переговоры о поставках с производителями «Спутника». Глава департамента ЕМА по угрозам здоровью и вакцинации в понедельник заявил, что решение, скорее всего, будет в мае. При этом, по его словам, российская вакцина «заслуживает всеобщего интереса».

Одобрение российской вакцины, конечно, во многом вопрос политический. Продолжая тезис литовского премьер-министра о гибридном оружии, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что неправильно закупать вакцину у России, которая «потом на эти деньги будет покупать амуницию для, к примеру, использования в Восточной Украине».

Многие европейские чиновники указывают на недостаточность данных о вакцине. Так, глава ЕМА Криста Виртумер-Хохе на прошлой неделе сравнила использование «Спутника» с русской рулеткой — в ответ на это производители вакцины потребовали от нее официальных извинений.

Интересный факт: по данным Financial Times, некоторые дипломаты Греции, Болгарии, Швейцарии и Испании, работающие в Москве, уже привились «Спутником».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .