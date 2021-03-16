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«Ой, Артем, мы просто забираем всё, что у тебя есть» — как этот парень рассчитался с долгом в $ 120 тыс. и построил успешный бизнес с нуля
16.03.2021 15:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
До 2014 года Артем Рошиор был успешным ресторатором в Приднестровье. Там у него было 8 небольших заведений, где в основном проводила время молодежь. Но с началом
Сейчас Артем управляет сетью гастромаркетов
— Я уже 10 лет в бизнесе. За это время у меня было более 20 проектов — из них 60% успешные. Сейчас моя компания стоит свыше $ 500 000, а личный доход составляет от 1 млн рос. руб. ($ 13 600) в месяц.
У меня два сегмента действующих бизнесов:
Но еще 6 лет назад я был в долгах на $ 150 тыс., потерял прибыльный ресторанный бизнес и почти без гроша в кармане отправился в другую страну, чтобы все исправить. Вот моя история.
Как успешная сеть заведений стала убыточной всего за 3 месяца
Я родом из Приднестровья. Это уже много лет «спорный» регион между Молдовой и Украиной. Работал ведущим на свадьбах, понемногу откладывал деньги, чтобы начать свое дело.
В 2012 году, когда мне было всего 22 года, я открыл свое первое заведение — арт-кафе «Кельн». На это мне понадобилось всего $ 1000 — взял в аренду уже готовое кафе и просто повесил новые шторы да купил пару мягких диванчиков.
Заведение работало в городке под Одессой, где было всего 60 тысяч населения. Это было небольшое заведение, но оно быстро стало пользоваться популярностью у молодежи. Чтобы привлечь публику, мы регулярно проводили вечеринки и выкладывали фотоотчеты в «Одноклассниках». И люди приходили, тусовались, приводили друзей.
Я увидел потенциал для расширения сети. Для развития своего бизнеса я вложил около $ 250 тыс. из личных средств. Эту сумму мне удалось собрать за 1,5 года работы «Кельна» — кафе приносило хорошую прибыль, а я все деньги направил в развитие сети.
Еще около $ 100 тыс. я привлек благодаря инвесторам — мне просто везло, потому что уважаемые люди проникались моей энергией. Мне говорили: «Да, Артем, мы вложимся, потому что видим, что у тебя классно получается».
С помощью инвесторов за два года открыл еще 8 кафе разного формата по всему региону — стал сетевиком. У меня были кофейня, ночной клуб, пиццерия, детское кафе, ретро-бар, банкетный зал и караоке-клуб.
Казалось бы, вот он, успех. Я мог продолжать расширять сеть, прирастая заведениями. Но в 2014 году в Украине начался вооруженный конфликт, Крым
Буквально за две недели с
Началась паника. Люди уезжали из региона кто куда. А те, кто оставался, стали максимально экономить на всем, предчувствуя очень тяжелый экономический период.
Бизнес разваливался у меня на глазах. За несколько недель кафе перестали генерировать прибыль вообще. Я надеялся, что смогу перетерпеть тяжелый период и восстановиться, когда ситуация стабилизируется.
Проработал три месяца с убытками — ушел в минус примерно на $ 50 тыс. Попал в жесточайший кассовый разрыв.А люди, которые вложили ранее свои деньги в мои заведения, все и разом захотели их вернуть. Оформлено у нас все было просто — займ с обыкновенной долговой распиской.
Было очень жестко. Деньги я взял у людей, которые не готовы были ждать, пока решение примет суд. Они просто отправляли ко мне ребят на разговор: те приезжали, сажали меня в машину, пытались намекнуть, что долг платежом красен.
Я понял, что бизнес выжить не сможет, и решил закрыть заведения, чтобы просто не множить убытки. Пришлось попрощаться со всем персоналом — на тот момент у нас работало 120 человек. К слову, с долгами по зарплатам я рассчитывался еще полгода после того, как заведения прекратили работу.
Хотел распродать что только можно. Но покупателей найти не получалось — все понимали, что в регионе еще нескоро можно будет вести ресторанный бизнес. Поэтому дорогостоящее кухонное оборудование, мебель и любое другое имущество кафе никто не готов был покупать даже по самым скромным ценам.
Накопились долги перед арендодателями. Поначалу получалось договариваться об отсрочках платежей — я ведь рассчитывал, что пережду сложное время, а потом смогу все восстановить. Но довольно скоро терпение у арендодателей закончилось.
И в один момент мне просто заявили: «Ой, Артем, мы ждать не будем, поэтому просто забираем все, что у тебя есть, прямо здесь и сейчас».Пришлось отдавать имущество заведений: кухонное оборудование и приборы, мебель, декор — все, что было.
Арендодателей тоже нужно понять. Экономическая ситуация была тяжелой для всех. Можно, конечно, размышлять, насколько благородно и честно все было, но сейчас уже нет смысла рефлексировать.
Смотреть на это стремительное крушение бизнеса было невозможно. Я понял, что мне нужно срочно искать выход и рассчитаться с долгами. Тогда я еще надеялся, что смогу все восстановить, — нужно только найти деньги.
Решил поехать в Москву — видел, что там у меня больше перспектив. К тому же отчасти я мыслил так: «Там меня не достанут те, кому я должен больших денег». Но это были наивные мысли. Долг в $ 100 тыс. просто так не забывают.
Начать с нуля в Москве, или Как приумножить свои долги?
Я приехал в Москву и сразу пошел на курсы по бизнес-обучению. Зачем? Я понимал, что мне нужны связи и знакомства в бизнес-среде в новом городе. Нетворкинг творит чудеса, а именно на различного рода курсах есть молодые и амбициозные предприниматели, с которыми можно было бы договориться о партнерстве.
Я приходил на курсы и всем рассказывал о своей идее — открыть в Москве молдавский бар. Мне помогла пробивная активность. На каждом занятии на бизнес-курсах я постоянно убеждал: «Я хочу открыть бар, денег нет, но есть идея, которая должна выстрелить. Кто со мной?»
Меня выручало то, что за плечами уже был опыт, пусть и не самый звездный. Люди видели мою экспертность в ресторанном бизнесе. И несмотря на то, что моих заведений уже не было, а вместо них остались только долги, у меня было то, чего остальным не хватало — реальный практический опыт.
Довольно скоро я все-таки нашел партнера, который был готов вложить в открытие заведения 1,5 млн рос. руб. ($ 20,5 тыс). Это скромная сумма для заведения в Москве. Но я был счастлив, что удалось привлечь эти средства.
Буквально за три месяца подготовили заведение к открытию. Нашли помещение, в котором раньше уже была кондитерская, — т.е. для общепита многое уже было предусмотрено. Взяли его в аренду вместе с мебелью и просто переделали интерьер.
Наконец, бар запустился и… ничего не вышло.
Я рассчитывал на повторение успеха «Чайханы», которая на тот момент была одной из самых успешных ресторанных сетей в Москве. Думал: «А что, молдавская кухня же тоже классная! А я такой вот опытный звездный парень из Молдовы сейчас замучу аутентичный бар».
Это и была основная ошибка — я «занишевался».Т.е. ориентировался на очень узкий рынок. Оказалось, что концепция молдавского бара москвичам была совершенно не понятна и не близка.
Сейчас я уже понимаю, что ошибался с этим проектом основательно. Я запускал новый проект в незнакомом городе с минимальным бюджетом в короткие сроки. Слишком много факторов риска. Так нельзя делать. Думаю, мне стоило открывать что-то более «попсовое», массовое. Тогда было бы больше шансов, что проект взлетит.
Сработало в минус и то, как было построено партнерство. Проблема заключалась в том, что по сути человек не был ни партнером в полном смысле этого слова, ни инвестором.
В чем разница? Инвесторы вкладывают деньги в проекты и осознают риски, готовы к тому, что сумма может не вернуться. Партнеры разделяют с тобой ответственность за работу проекта.
В моем случае не было ни того, ни другого. Вместо этого были какие-то «пацанские договоренности». По сути, я взял взаймы денег на открытие и должен был их отдать и делиться прибылью 50 на 50, если бы проект стал успешным. А в ситуации, когда дело не выгорело, «партнер» ничего не терял, потому что просто ожидал, когда я верну ему деньги. Все риски были только на мне.
В итоге молдавский бар в Москве проработал всего 4 месяца. Люди все не шли, а ждать, «когда раскрутимся», мы не могли, т.к. заведение было открыто на последние деньги. У нас не было никакого запаса. Может быть, бар и смог бы выжить, если бы у нас была «подушка безопасности» хотя бы на полгода. Но тогда такой роскоши у меня не было.
Я был в сложнейшей ситуации: на мне долги в Приднестровье на $ 100 тыс. и долг в Москве еще на $ 50 тыс. А возвращать эти деньги неоткуда. К тому же провалившийся проект в Москве ударил по моей репутации. А статус должника только подкреплял уверенность любых инвесторов в том, что со мной не стоит иметь дел.
Как не сдаться и все-таки построить успешный бизнес
После провала с баром в Москве я стал понимать, что делаю что-то неправильно. Начал анализировать, какие мог допустить ошибки. Дал себе обещание, что в следующем проекте обязательно учту этот опыт.
Решил, что буду при любом раскладе откладывать 10% от дохода, чем бы я ни занимался.Эти накопления я решил использовать как подушку безопасности, если и в следующем бизнес-проекте начнутся проблемы.
Я понял, что мне не стоит замахиваться на большой проект вроде ресторана или кафе — нужно начать с малого, с того, что позволяют мои возможности. Подумал, что могу открывать небольшие палатки с едой на площадках мероприятий — концертов, фестивалей, выставок и т.д.
Первым опытом стал маленький «домик» с молдавской кухней на одной из городских ярмарок в Москве. Самое классное в этом проекте было то, что можно было начать без капитала. Я познакомился с организатором ярмарки и предложил посотрудничать.
Со своей стороны я организовал продажу еды, а мне отвели место на ярмарке и выделили небольшой павильон. Я смог немного заработать, а у организаторов была дополнительная точка общественного питания, которых всегда не хватает на мероприятиях. Также условились, что организатор получит процент от продаж.
Так я стал участвовать во многих городских ивентах. Организовывал доставку еды, кейтеринг. И со временем пришел к тому, чтобы сдавать эти палатки в субаренду. Получалось так: я сам открывал такую палатку и сдавал еще 5−6 другим предпринимателям.
У меня начали появляться первые доходы в Москве. Я был рад, что наконец что-то получается. И начал понемногу отдавать долги — небольшими траншами, как только появлялась возможность.
Чтобы отдать долги, мне понадобилось целых 4 года.Когда я рассчитался с кредиторами, стал, наконец, думать о росте. Мой бизнес из палаток на ярмарках перерос в фудмаркеты — гастрорынки со множеством участников и разными концепциями кухни.
Сначала фудмаркеты проходили в рамках каких-то крупных мероприятий, потом — уже как самостоятельные ивенты. Но работать они могли только в теплое время года, при хорошей погоде. Поэтому я решил, что стоит уйти от «сезонности», и перенес фудмаркеты под крыши торговых центров.
Так запустился первый гастромаркет «Понаели» — это был уже круглогодичный бизнес. На его открытие потребовалось 5 месяцев и около 8 млн рос. руб. (около $ 110 тыс.). Я взял в аренду большое помещение в 1000 м², сделал там ремонт и начал сдавать арендаторам под разные точки общепита на единой площадке.
Проект оказался успешным. У нас было 10 арендаторов, никто не съезжал, да и гости были практически всегда. Поэтому я решил, что можно расширяться и открывать аналогичные объекты в других ТЦ.
За полтора года получилось открыть пять гастромаркетов в нескольких торговых центрах. Это капиталоемкая история — около 10 млн рос. руб. ($ 136 тыс.) нужно вложить в открытие одного такого объекта. Зато арендный бизнес приносит прибыль на регулярной основе. По крайней мере, так было до начала пандемии.
В марте 2020 года все объекты пришлось на время закрыть из-за локдауна в Москве. Случился второй сильнейший кризис в моей жизни.Но к этому моменту у меня уже были накопления — я был намного лучше подготовлен.
К тому же, понимая, как в мире все быстро меняется, я научился инвестировать. В последние два года параллельно с ведением бизнеса инвестировал в фондовый рынок — американские, российские компании. Создавал себе портфель как инвестор. На этих средствах и сумел пережить пик пандемии.
Сейчас капитализация моих активов — больше миллиона долларов. В среднем мой прирост по портфелю — 30% годовых в валюте.
И, конечно, я искал возможность диверсифицировать бизнес. Раз направление общепита и аренды встало, то я стал анализировать, что могу делать в условиях локдауна. И понял, что предпринимательский опыт — это тоже товар. Завел
За 2020 год в моей онлайн-школе прошли обучение 1500 человек. Для стартапа — очень крутой показатель. Личный блог в Instagram сейчас активно растет: в начале 2020 года у меня было 9 тысяч подписчиков, сейчас уже более 43 тысяч.
«Оцените степень неадекватности»: как рассчитываться с долгами
Как уже говорил, с долгами я сумел рассчитаться за 4 года. Это было нелегко и совсем не приятно. Но как опытный «должник» могу дать несколько советов:
1. Не ждать, что все как-то разрулится, — предпринимать. Как показывает практика, должники часто ждут, что все вот-вот само собой наладится, деньги волшебным образом появятся. Но так бывает очень редко.
Поэтому нужно настроить себя на то, что вам придется зарабатывать деньги.
К счастью, предприниматели и бизнесмены — это именно та каста людей, которая готова нести ответственность и принимать на себя риски.
2. Создавать подушку безопасности — как для бизнеса, так и личную. Моя ошибка была в том, что я не создавал для бизнеса денежных резервов. Да и личных сбережений у меня было совсем мало. Это основа финансовой грамотности, которой мне в свое время не хватило.
Поэтому я взял за правило откладывать по 10% от дохода. Даже если это будет совсем небольшая сумма, даже если дела идут не очень, даже если на мне висят долги — всегда. Постепенно из этих средств формируется запас, который может выручить в сложной ситуации.
Для меня был кайф, когда хотя бы пару тысяч рублей сберегались на каком-то счете. Это как заветная копилка в детстве.Если бы я раньше пользовался этим правилом, то, возможно, не потерял бы свои заведения и сумел бы «раскачать» бар в Москве. А даже если нет, то мне явно было бы намного проще переехать в другой город и начинать все с нуля.
3. Не прятаться и не пропадать. Однажды мне попалась
И по личному опыту скажу, что только второй вариант — рабочий. Я решил, что буду принимать ответственность. Если денег нет, так и говорил: «Ребята, я на связи, но денег нет». Такая позиция хотя бы не обостряет ситуацию, не нервирует дополнительно тех, кто одолжил вам денег.
4. Отдавать долги хотя бы маленькими частями. Как только появляются хоть какие-то суммы — отдавайте долг. Даже если вы договаривались, что выплата будет больше, — отдайте сколько можете. Так вы проявите свое желание рассчитаться и подчеркнете, что для вас этот вопрос важен. И, хоть маленькими шажочками, долг все-таки будет закрываться.
Мне именно так и удалось в итоге рассчитаться с долгами. Договаривался с кредиторами и растягивал возвращение долга на серию небольших платежей. К счастью, все понимали, что времена тяжелые.
5. Если кредиторов несколько — расставлять приоритеты. Конечно, вам захочется в первую очередь отдать деньги тому, кто вам приятнее. Но я советую относиться к этому с холодным умом.
Подумайте, кто может создать больше проблем. Им и отдавайте в первую очередь. Во главу угла не ставьте личные симпатии, размеры долга или даже договоренности по срокам.
Закрывайте вопросы с теми, чья степень «неадекватности» вас больше всего тревожит.6. Работать с эмоциональным состоянием. Ощущение, что ты кому-то должен, — очень тяжелое. Оно угнетает. И это сказывается на психоэмоциональном состоянии.
Например, я для себя четко понял: не буду пить. А затем избавился от всех вредных привычек — курение, кальян. Потому что надо быть в ресурсе — физическом и моральном. Голову нужно избавить от всего внешнего негативного воздействия.
Мне это реально помогло. Я открыл для себя медитации, духовные практики, спорт. Стал получать удовлетворение от возможности находиться в здоровом теле и ясном уме. Это самое главное в экстремальных ситуациях.
7. Приобретать больше полезных знакомств. Знакомства — это возможности. В том числе и для закрытия долга. Именно благодаря новым знакомствам рождаются проекты, которые могут принести прибыль и помочь рассчитаться.
Нет смысла замыкаться в себе и от всех отгораживаться только потому, что у тебя репутация «должника».
Если вы начинаете себя стыдиться, мало шансов привлечь к новым проектам других людей. Они просто в вас не поверят.Думаю, что нетворкинг, навык общения — это вообще самое главное для предпринимателя. Что бы ни происходило, надо уметь общаться, быть для других людей какой-то пользой и ценностью. Тогда в ответ ты будешь получать то же самое.
8. Инвестировать. Этот совет актуален для тех, кто воспользовался правилом откладывать 10% от дохода. Рано или поздно у вас соберется какая-то сумма денег, которая может «работать» и приносить больше денег.
Не надо держать купюры под подушкой. Нужно думать, как их сохранять и приумножать.Приумножать свои деньги желательно не рискуя. Есть такие компании, как Coca-Cola, McDonald’s или, если говорим про Россию, «Сбербанк» или «Газпром» — т.е. такие киты. Их акции еще называют
Логика простая — вкладывай в стабильные компании и, скорее всего, сможешь приумножить деньги.
И лучше инвестировать не в одну, а в как можно большее количество стабильных компаний. Верно ведь говорят: не храни яйца в одной корзине. Если купить акции 20 компаний, то даже если одна из них закроется, у тебя останется еще 19.
А еще не нужно торопиться. Если человек думает, что он купит акции «Сбербанка» или Coca-Cola, а через месяц будет грести деньги лопатой, то нет — так это не работает. Если заходишь в инвестиции, должна быть долгосрочная стратегия. Не надо начинать эту историю на месяц-два, даже на год. Желательно поставить себе срок от 3 лет и выше.
И лучше начинающему инвестору не заходить в рисковые инвестиции, т.е. не вкладывать в компании «на хайпе». Например, новичку не стоит покупать криптовалюты. Я ничего против них не имею. Крипта — это определенно будущее. Но пока она хайповая, никто не может сказать, насколько корректно она оценена на рынке, — а это риск.
9. Даже если долги «поджимают» — оставлять немного для себя. Это может показаться эгоистичным, но без денег «для себя» пропадает мотивация. Начинает казаться, что ты крутишься как белка в колесе — а все без толку.
Наш разум — штука упрямая. Он сопротивляется тому, что неприятно. Мол, какая разница, сколько я буду зарабатывать, если нужно будет отдавать.
На своем примере скажу: может быть, если бы я только отдавал, я бы разобрался с долгами быстрее. Но мотивация точно пропала бы. Вряд ли я смог бы с полной отдачей выстраивать новый бизнес, если бы ни копейки с него не получал.
Вместо вывода
Я рассчитался со всеми долгами. И сейчас, помимо развития собственных проектов, занимаюсь ведением личного бизнес-блога и консультирую людей в сфере инвестиций.
В мировой практике кризисы происходят каждые 5 лет. Сейчас это пандемия, когда-то был «Крым», а завтра будет что-то еще.Если человек не готов к потрясениям, его всегда будет колбасить. Он каждый раз будет менять работу, начинать с нуля бизнес, переезжать и строить свою жизнь заново.
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«Ой, Артем, мы просто забираем всё, что у тебя есть» — как этот парень рассчитался с долгом в $ 120 тыс. и построил успешный бизнес с нуля
До 2014 года Артем Рошиор был успешным ресторатором в Приднестровье. Там у него было 8 небольших заведений, где в основном проводила время молодежь. Но с началом...
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