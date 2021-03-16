«Ой, Артем, мы просто забираем всё, что у тебя есть» — как этот парень рассчитался с долгом в $ 120 тыс. и построил успешный бизнес с нуля

Источник материала: ProBusiness



Артем Рошиор. Фото: личный архив.

До 2014 года Артем Рошиор был успешным ресторатором в Приднестровье. Там у него было 8 небольших заведений, где в основном проводила время молодежь. Но с началом вооруженного конфликта в Украине бизнес оказался под угрозой — гости приходили все реже, контрагенты сворачивали деятельность и распродавали активы. Артему пришлось закрыть все свои кафе и покинуть страну. За плечами остались долги более чем на $ 100 тыс.

Сейчас Артем управляет сетью гастромаркетов «Понаели» в Москве и ведет личный блог о бизнесе и инвестициях. Его компания оценивается примерно в $ 500 тыс. И этого парню удалось добиться за 6 лет после переезда в Россию. О том, как вылезти из огромной долговой ямы и начать все с нуля, Артем рассказал «Про бизнес».

— Я уже 10 лет в бизнесе. За это время у меня было более 20 проектов — из них 60% успешные. Сейчас моя компания стоит свыше $ 500 000, а личный доход составляет от 1 млн рос. руб. ($ 13 600) в месяц.

У меня два сегмента действующих бизнесов:

Гастромаркеты «Понаели» — 5 объектов в пяти торговых центрах Москвы

Шоурумы одежды «NИТЬ», «Rails».

Но еще 6 лет назад я был в долгах на $ 150 тыс., потерял прибыльный ресторанный бизнес и почти без гроша в кармане отправился в другую страну, чтобы все исправить. Вот моя история.

Как успешная сеть заведений стала убыточной всего за 3 месяца

Я родом из Приднестровья. Это уже много лет «спорный» регион между Молдовой и Украиной. Работал ведущим на свадьбах, понемногу откладывал деньги, чтобы начать свое дело.

В 2012 году, когда мне было всего 22 года, я открыл свое первое заведение — арт-кафе «Кельн». На это мне понадобилось всего $ 1000 — взял в аренду уже готовое кафе и просто повесил новые шторы да купил пару мягких диванчиков.

Заведение работало в городке под Одессой, где было всего 60 тысяч населения. Это было небольшое заведение, но оно быстро стало пользоваться популярностью у молодежи. Чтобы привлечь публику, мы регулярно проводили вечеринки и выкладывали фотоотчеты в «Одноклассниках». И люди приходили, тусовались, приводили друзей.



Артем Рошиор. Фото: личный архив.

Я увидел потенциал для расширения сети. Для развития своего бизнеса я вложил около $ 250 тыс. из личных средств. Эту сумму мне удалось собрать за 1,5 года работы «Кельна» — кафе приносило хорошую прибыль, а я все деньги направил в развитие сети.

Еще около $ 100 тыс. я привлек благодаря инвесторам — мне просто везло, потому что уважаемые люди проникались моей энергией. Мне говорили: «Да, Артем, мы вложимся, потому что видим, что у тебя классно получается».

С помощью инвесторов за два года открыл еще 8 кафе разного формата по всему региону — стал сетевиком. У меня были кофейня, ночной клуб, пиццерия, детское кафе, ретро-бар, банкетный зал и караоке-клуб.

Казалось бы, вот он, успех. Я мог продолжать расширять сеть, прирастая заведениями. Но в 2014 году в Украине начался вооруженный конфликт, Крым перешел России, начался серьезнейший экономический кризис, который ударил по всем сферам, в том числе и по общепиту . В Одессе начались волнения, люди были напряжены — им было точно не до походов в кафе и бары.

Буквально за две недели с известия об отделении Крыма выручка в моих заведениях упала в 2 раза.

Началась паника. Люди уезжали из региона кто куда. А те, кто оставался, стали максимально экономить на всем, предчувствуя очень тяжелый экономический период.

Бизнес разваливался у меня на глазах. За несколько недель кафе перестали генерировать прибыль вообще. Я надеялся, что смогу перетерпеть тяжелый период и восстановиться, когда ситуация стабилизируется.

Проработал три месяца с убытками — ушел в минус примерно на $ 50 тыс. Попал в жесточайший кассовый разрыв. А люди, которые вложили ранее свои деньги в мои заведения, все и разом захотели их вернуть. Оформлено у нас все было просто — займ с обыкновенной долговой распиской.



Артем Рошиор. Фото: личный архив.

Было очень жестко. Деньги я взял у людей, которые не готовы были ждать, пока решение примет суд. Они просто отправляли ко мне ребят на разговор: те приезжали, сажали меня в машину, пытались намекнуть, что долг платежом красен.

Я понял, что бизнес выжить не сможет, и решил закрыть заведения, чтобы просто не множить убытки. Пришлось попрощаться со всем персоналом — на тот момент у нас работало 120 человек. К слову, с долгами по зарплатам я рассчитывался еще полгода после того, как заведения прекратили работу.

Хотел распродать что только можно. Но покупателей найти не получалось — все понимали, что в регионе еще нескоро можно будет вести ресторанный бизнес. Поэтому дорогостоящее кухонное оборудование, мебель и любое другое имущество кафе никто не готов был покупать даже по самым скромным ценам.

Накопились долги перед арендодателями. Поначалу получалось договариваться об отсрочках платежей — я ведь рассчитывал, что пережду сложное время, а потом смогу все восстановить. Но довольно скоро терпение у арендодателей закончилось.

И в один момент мне просто заявили: «Ой, Артем, мы ждать не будем, поэтому просто забираем все, что у тебя есть, прямо здесь и сейчас». Пришлось отдавать имущество заведений: кухонное оборудование и приборы, мебель, декор — все, что было.

Арендодателей тоже нужно понять. Экономическая ситуация была тяжелой для всех. Можно, конечно, размышлять, насколько благородно и честно все было, но сейчас уже нет смысла рефлексировать.



Артем Рошиор. Фото: личный архив.

Смотреть на это стремительное крушение бизнеса было невозможно. Я понял, что мне нужно срочно искать выход и рассчитаться с долгами. Тогда я еще надеялся, что смогу все восстановить, — нужно только найти деньги.

Решил поехать в Москву — видел, что там у меня больше перспектив. К тому же отчасти я мыслил так: «Там меня не достанут те, кому я должен больших денег». Но это были наивные мысли. Долг в $ 100 тыс. просто так не забывают.

Начать с нуля в Москве, или Как приумножить свои долги?

Я приехал в Москву и сразу пошел на курсы по бизнес-обучению. Зачем? Я понимал, что мне нужны связи и знакомства в бизнес-среде в новом городе. Нетворкинг творит чудеса, а именно на различного рода курсах есть молодые и амбициозные предприниматели, с которыми можно было бы договориться о партнерстве.

Я приходил на курсы и всем рассказывал о своей идее — открыть в Москве молдавский бар. Мне помогла пробивная активность. На каждом занятии на бизнес-курсах я постоянно убеждал: «Я хочу открыть бар, денег нет, но есть идея, которая должна выстрелить. Кто со мной?»



Артем Рошиор. Фото: личный архив.

Меня выручало то, что за плечами уже был опыт, пусть и не самый звездный. Люди видели мою экспертность в ресторанном бизнесе. И несмотря на то, что моих заведений уже не было, а вместо них остались только долги, у меня было то, чего остальным не хватало — реальный практический опыт.

Довольно скоро я все-таки нашел партнера, который был готов вложить в открытие заведения 1,5 млн рос. руб. ($ 20,5 тыс). Это скромная сумма для заведения в Москве. Но я был счастлив, что удалось привлечь эти средства.

Буквально за три месяца подготовили заведение к открытию. Нашли помещение, в котором раньше уже была кондитерская, — т.е. для общепита многое уже было предусмотрено. Взяли его в аренду вместе с мебелью и просто переделали интерьер.

Наконец, бар запустился и… ничего не вышло.

Я рассчитывал на повторение успеха «Чайханы», которая на тот момент была одной из самых успешных ресторанных сетей в Москве. Думал: «А что, молдавская кухня же тоже классная! А я такой вот опытный звездный парень из Молдовы сейчас замучу аутентичный бар».

Это и была основная ошибка — я «занишевался». Т.е. ориентировался на очень узкий рынок. Оказалось, что концепция молдавского бара москвичам была совершенно не понятна и не близка.

Сейчас я уже понимаю, что ошибался с этим проектом основательно. Я запускал новый проект в незнакомом городе с минимальным бюджетом в короткие сроки. Слишком много факторов риска. Так нельзя делать. Думаю, мне стоило открывать что-то более «попсовое», массовое. Тогда было бы больше шансов, что проект взлетит.



Артем Рошиор. Фото: личный архив.

Сработало в минус и то, как было построено партнерство. Проблема заключалась в том, что по сути человек не был ни партнером в полном смысле этого слова, ни инвестором.

В чем разница? Инвесторы вкладывают деньги в проекты и осознают риски, готовы к тому, что сумма может не вернуться. Партнеры разделяют с тобой ответственность за работу проекта.

В моем случае не было ни того, ни другого. Вместо этого были какие-то «пацанские договоренности». По сути, я взял взаймы денег на открытие и должен был их отдать и делиться прибылью 50 на 50, если бы проект стал успешным. А в ситуации, когда дело не выгорело, «партнер» ничего не терял, потому что просто ожидал, когда я верну ему деньги. Все риски были только на мне.

В итоге молдавский бар в Москве проработал всего 4 месяца. Люди все не шли, а ждать, «когда раскрутимся», мы не могли, т.к. заведение было открыто на последние деньги. У нас не было никакого запаса. Может быть, бар и смог бы выжить, если бы у нас была «подушка безопасности» хотя бы на полгода. Но тогда такой роскоши у меня не было.

Я был в сложнейшей ситуации: на мне долги в Приднестровье на $ 100 тыс. и долг в Москве еще на $ 50 тыс. А возвращать эти деньги неоткуда. К тому же провалившийся проект в Москве ударил по моей репутации. А статус должника только подкреплял уверенность любых инвесторов в том, что со мной не стоит иметь дел.

Как не сдаться и все-таки построить успешный бизнес

После провала с баром в Москве я стал понимать, что делаю что-то неправильно. Начал анализировать, какие мог допустить ошибки. Дал себе обещание, что в следующем проекте обязательно учту этот опыт.

Решил, что буду при любом раскладе откладывать 10% от дохода, чем бы я ни занимался. Эти накопления я решил использовать как подушку безопасности, если и в следующем бизнес-проекте начнутся проблемы.

Я понял, что мне не стоит замахиваться на большой проект вроде ресторана или кафе — нужно начать с малого, с того, что позволяют мои возможности. Подумал, что могу открывать небольшие палатки с едой на площадках мероприятий — концертов, фестивалей, выставок и т.д.



Артем Рошиор. Фото: личный архив.

Первым опытом стал маленький «домик» с молдавской кухней на одной из городских ярмарок в Москве. Самое классное в этом проекте было то, что можно было начать без капитала. Я познакомился с организатором ярмарки и предложил посотрудничать.

Со своей стороны я организовал продажу еды, а мне отвели место на ярмарке и выделили небольшой павильон. Я смог немного заработать, а у организаторов была дополнительная точка общественного питания, которых всегда не хватает на мероприятиях. Также условились, что организатор получит процент от продаж.

Так я стал участвовать во многих городских ивентах. Организовывал доставку еды, кейтеринг. И со временем пришел к тому, чтобы сдавать эти палатки в субаренду. Получалось так: я сам открывал такую палатку и сдавал еще 5−6 другим предпринимателям.

У меня начали появляться первые доходы в Москве. Я был рад, что наконец что-то получается. И начал понемногу отдавать долги — небольшими траншами, как только появлялась возможность.

Чтобы отдать долги, мне понадобилось целых 4 года. Когда я рассчитался с кредиторами, стал, наконец, думать о росте. Мой бизнес из палаток на ярмарках перерос в фудмаркеты — гастрорынки со множеством участников и разными концепциями кухни.

Сначала фудмаркеты проходили в рамках каких-то крупных мероприятий, потом — уже как самостоятельные ивенты. Но работать они могли только в теплое время года, при хорошей погоде. Поэтому я решил, что стоит уйти от «сезонности», и перенес фудмаркеты под крыши торговых центров.



Артем Рошиор. Фото: личный архив.

Так запустился первый гастромаркет «Понаели» — это был уже круглогодичный бизнес. На его открытие потребовалось 5 месяцев и около 8 млн рос. руб. (около $ 110 тыс.). Я взял в аренду большое помещение в 1000 м², сделал там ремонт и начал сдавать арендаторам под разные точки общепита на единой площадке.

Проект оказался успешным. У нас было 10 арендаторов, никто не съезжал, да и гости были практически всегда. Поэтому я решил, что можно расширяться и открывать аналогичные объекты в других ТЦ.

За полтора года получилось открыть пять гастромаркетов в нескольких торговых центрах. Это капиталоемкая история — около 10 млн рос. руб. ($ 136 тыс.) нужно вложить в открытие одного такого объекта. Зато арендный бизнес приносит прибыль на регулярной основе. По крайней мере, так было до начала пандемии.

В марте 2020 года все объекты пришлось на время закрыть из-за локдауна в Москве. Случился второй сильнейший кризис в моей жизни. Но к этому моменту у меня уже были накопления — я был намного лучше подготовлен.

К тому же, понимая, как в мире все быстро меняется, я научился инвестировать. В последние два года параллельно с ведением бизнеса инвестировал в фондовый рынок — американские, российские компании. Создавал себе портфель как инвестор. На этих средствах и сумел пережить пик пандемии.

Сейчас капитализация моих активов — больше миллиона долларов. В среднем мой прирост по портфелю — 30% годовых в валюте.

И, конечно, я искал возможность диверсифицировать бизнес. Раз направление общепита и аренды встало, то я стал анализировать, что могу делать в условиях локдауна. И понял, что предпринимательский опыт — это тоже товар. Завел личный блог в Instagram, запустил онлайн-школу по инвестированию и финансовой грамотности. По сути, свой опыт и знания упаковал как отдельный продукт.

За 2020 год в моей онлайн-школе прошли обучение 1500 человек. Для стартапа — очень крутой показатель. Личный блог в Instagram сейчас активно растет: в начале 2020 года у меня было 9 тысяч подписчиков, сейчас уже более 43 тысяч.

«Оцените степень неадекватности»: как рассчитываться с долгами

Как уже говорил, с долгами я сумел рассчитаться за 4 года. Это было нелегко и совсем не приятно. Но как опытный «должник» могу дать несколько советов:

1. Не ждать, что все как-то разрулится, — предпринимать. Как показывает практика, должники часто ждут, что все вот-вот само собой наладится, деньги волшебным образом появятся. Но так бывает очень редко.

Поэтому нужно настроить себя на то, что вам придется зарабатывать деньги.

Нужно быть готовым работать больше, брать на себя риски, искать нетривиальные решения. Не ждать у моря погоды.



Артем Рошиор. Фото: личный архив.

К счастью, предприниматели и бизнесмены — это именно та каста людей, которая готова нести ответственность и принимать на себя риски.

2. Создавать подушку безопасности — как для бизнеса, так и личную. Моя ошибка была в том, что я не создавал для бизнеса денежных резервов. Да и личных сбережений у меня было совсем мало. Это основа финансовой грамотности, которой мне в свое время не хватило.

Поэтому я взял за правило откладывать по 10% от дохода. Даже если это будет совсем небольшая сумма, даже если дела идут не очень, даже если на мне висят долги — всегда. Постепенно из этих средств формируется запас, который может выручить в сложной ситуации.

Для меня был кайф, когда хотя бы пару тысяч рублей сберегались на каком-то счете. Это как заветная копилка в детстве. Если бы я раньше пользовался этим правилом, то, возможно, не потерял бы свои заведения и сумел бы «раскачать» бар в Москве. А даже если нет, то мне явно было бы намного проще переехать в другой город и начинать все с нуля.

3. Не прятаться и не пропадать. Однажды мне попалась книга «Величайший торговец в мире» автора Ог Мандино. В ней как раз была описана история человека, у которого были проблемы с долгами. Автор предложил два «решения»:

Первое — можно, как страус, спрятать голову в песок, скрыться от всех. И так чаще всего и поступают должники: пропадают, не отвечают на звонки и сообщения. Они надеются, что их устанут искать, и долг «простят»

Второе — оставаться на связи и быть честным.

И по личному опыту скажу, что только второй вариант — рабочий. Я решил, что буду принимать ответственность. Если денег нет, так и говорил: «Ребята, я на связи, но денег нет». Такая позиция хотя бы не обостряет ситуацию, не нервирует дополнительно тех, кто одолжил вам денег.

4. Отдавать долги хотя бы маленькими частями. Как только появляются хоть какие-то суммы — отдавайте долг. Даже если вы договаривались, что выплата будет больше, — отдайте сколько можете. Так вы проявите свое желание рассчитаться и подчеркнете, что для вас этот вопрос важен. И, хоть маленькими шажочками, долг все-таки будет закрываться.

Мне именно так и удалось в итоге рассчитаться с долгами. Договаривался с кредиторами и растягивал возвращение долга на серию небольших платежей. К счастью, все понимали, что времена тяжелые.

5. Если кредиторов несколько — расставлять приоритеты. Конечно, вам захочется в первую очередь отдать деньги тому, кто вам приятнее. Но я советую относиться к этому с холодным умом.

Подумайте, кто может создать больше проблем. Им и отдавайте в первую очередь. Во главу угла не ставьте личные симпатии, размеры долга или даже договоренности по срокам.

Закрывайте вопросы с теми, чья степень «неадекватности» вас больше всего тревожит. 6. Работать с эмоциональным состоянием. Ощущение, что ты кому-то должен, — очень тяжелое. Оно угнетает. И это сказывается на психоэмоциональном состоянии.

Для человека в такой ситуации велик риск начать злоупотреблять алкоголем или погружаться в другие вредные привычки.

Например, я для себя четко понял: не буду пить. А затем избавился от всех вредных привычек — курение, кальян. Потому что надо быть в ресурсе — физическом и моральном. Голову нужно избавить от всего внешнего негативного воздействия.



Артем Рошиор. Фото: личный архив.

Мне это реально помогло. Я открыл для себя медитации, духовные практики, спорт. Стал получать удовлетворение от возможности находиться в здоровом теле и ясном уме. Это самое главное в экстремальных ситуациях.

7. Приобретать больше полезных знакомств. Знакомства — это возможности. В том числе и для закрытия долга. Именно благодаря новым знакомствам рождаются проекты, которые могут принести прибыль и помочь рассчитаться.

Нет смысла замыкаться в себе и от всех отгораживаться только потому, что у тебя репутация «должника».

Если вы начинаете себя стыдиться, мало шансов привлечь к новым проектам других людей. Они просто в вас не поверят. Думаю, что нетворкинг, навык общения — это вообще самое главное для предпринимателя. Что бы ни происходило, надо уметь общаться, быть для других людей какой-то пользой и ценностью. Тогда в ответ ты будешь получать то же самое.

8. Инвестировать. Этот совет актуален для тех, кто воспользовался правилом откладывать 10% от дохода. Рано или поздно у вас соберется какая-то сумма денег, которая может «работать» и приносить больше денег.

Не надо держать купюры под подушкой. Нужно думать, как их сохранять и приумножать. Приумножать свои деньги желательно не рискуя. Есть такие компании, как Coca-Cola, McDonald’s или, если говорим про Россию, «Сбербанк» или «Газпром» — т.е. такие киты. Их акции еще называют «голубыми фишками» — т.е. акциями надежных компаний, у которых стабильная доходность на протяжении многих лет. Если человек хочет сделать первые шаги в инвестировании, можно начать с таких глобальных компаний.

Логика простая — вкладывай в стабильные компании и, скорее всего, сможешь приумножить деньги.

И лучше инвестировать не в одну, а в как можно большее количество стабильных компаний. Верно ведь говорят: не храни яйца в одной корзине. Если купить акции 20 компаний, то даже если одна из них закроется, у тебя останется еще 19.

А еще не нужно торопиться. Если человек думает, что он купит акции «Сбербанка» или Coca-Cola, а через месяц будет грести деньги лопатой, то нет — так это не работает. Если заходишь в инвестиции, должна быть долгосрочная стратегия. Не надо начинать эту историю на месяц-два, даже на год. Желательно поставить себе срок от 3 лет и выше.

И лучше начинающему инвестору не заходить в рисковые инвестиции, т.е. не вкладывать в компании «на хайпе». Например, новичку не стоит покупать криптовалюты. Я ничего против них не имею. Крипта — это определенно будущее. Но пока она хайповая, никто не может сказать, насколько корректно она оценена на рынке, — а это риск.

9. Даже если долги «поджимают» — оставлять немного для себя. Это может показаться эгоистичным, но без денег «для себя» пропадает мотивация. Начинает казаться, что ты крутишься как белка в колесе — а все без толку.

Наш разум — штука упрямая. Он сопротивляется тому, что неприятно. Мол, какая разница, сколько я буду зарабатывать, если нужно будет отдавать.

На своем примере скажу: может быть, если бы я только отдавал, я бы разобрался с долгами быстрее. Но мотивация точно пропала бы. Вряд ли я смог бы с полной отдачей выстраивать новый бизнес, если бы ни копейки с него не получал.

Вместо вывода

Я рассчитался со всеми долгами. И сейчас, помимо развития собственных проектов, занимаюсь ведением личного бизнес-блога и консультирую людей в сфере инвестиций.

Пройдя этот непростой путь, я понимаю: даже если случится очередной кризис, навыки накопления, умножения денег помогут мне справиться с любыми трудностями.

В мировой практике кризисы происходят каждые 5 лет. Сейчас это пандемия, когда-то был «Крым», а завтра будет что-то еще. Если человек не готов к потрясениям, его всегда будет колбасить. Он каждый раз будет менять работу, начинать с нуля бизнес, переезжать и строить свою жизнь заново.

Поэтому я уверен в том, что предпринимателям нужно в первую очередь развить у себя готовность к любым сценариям. Перестраховываться нужно заранее, а действовать — в моменте.

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