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Белорусская IT-компания WANNA и Gucci запустили продажу несуществующих кроссовок

16.03.2021 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская IT-компания WANNA и Gucci запустили приложение, в котором можно примерять виртуальные кроссовки. Есть и «цифровая» пара, которую можно купить по цене от $8,99 до $11,99.

Основный смысл проекта не в виртуальном товаре, а в виртуальной примерке обуви. Разработчик на своем сайте поясняет, что среди целей проекта было привлечение аудитории поколения Z и вообще новых клиентов. Также приложение должно помогать в продвижении новых коллекций.

По данным WANNA, среднестатистический пользователь «примеряет» около десяти пар виртуально, а конверсия из приложения в магазин превышает 25%. Сооснователь и глава WANNA Сергей Архангельский считает при этом, что через 5−10 лет именно цифровые товары будут давать большую часть доходов модным брендам.
 
 
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Белорусская IT-компания WANNA и Gucci запустили приложение, в котором можно примерять виртуальные кроссовки. Есть и «цифровая» пара, которую можно купить по цене от $8,99...
 
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