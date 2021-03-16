НАУ обвалило котировки белорусских еврооблигаций

Белсат финансовый аналитик компании «Duff & Phelps» Максим Адаскевич. Котировки государственных еврооблигаций Беларуси сильно снизились в марте. Причиной может быть активность на этом поле Народного антикризисного управления (НАУ), сказал в комментариифинансовый аналитик компании «Duff & Phelps»





Как сообщает телеграм-канал «Экономика по-белорусски», с марта котировки всех выпусков белорусских евробондов резко пошли вниз. Особенно жестко просели бумаги с погашением в 2030–2031 годах.





За 12 марта на Франкфуртской бирже еврооблигации Беларуси с погашением в феврале 2030 года опустились до 94,3% от номинала, в феврале 2031-го – до 92,5%. В конце февраля эти выпуски торговались по 97,9% и 98,4% от номинала.









Что за еврооблигации?

Вопросы у НАУ возникли к еврооблигациям, которые Министерство финансов Беларуси разместило 24 июня 2020 года. Были произведены два выпуска ценных бумаг на общую сумму $1,25 млрд:





* Беларусь-2026 на $500 млн с погашением в феврале 2026 года под ставку 5,875%. Еврооблигации размещены по цене 98,799% от номинальной стоимости;





* Беларусь-2031 на $750 млн с погашением в феврале 2031 года под ставку 6,378% годовых.





Облигации размещены по цене 100,0% от номинальной стоимости. Деньги поступили в бюджет 24 июня прошлого года.





Повлияло НАУ?

В комментарии belsat.eu финансовый аналитик компании «Duff & Phelps» Максим Адаскевич связал падение котировок белорусских еврооблигаций с деятельностью Народного антикризисного управления.





В феврале руководитель НАУ Павел Латушко обратился к инвестфондам из Великобритании, Франции, Швейцарии, США и других стран, которые перед выборами 2020 года купили белорусские евробонды на $1,2 млрд.





Письма были направлены всем 27-и инвестфондам, которые держат белорусские бонды, трем инвестбанкам (Societe Generale, Citibank и Raiffeisen), которые размещали облигации, и Международному валютному фонду (МВФ).





В НАУ заявляют, что «деньги с продажи евробондов пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии против белорусского народа».





В результате в марте три инвестиционных фонда Дании (BankInvest, Jyske Invest и Sparinvest) заявили о продаже гособлигаций Беларуси из-за политической ситуации в стране. 11 марта об этом же заявил фонд «Nordea Asset Management», имеющий в белорусских еврооблигациях 30 млн евро.





А затем и австрийский Raiffeisen Bank сообщил, что готов на переговоры с белорусскими демократическими силами относительно гособлигаций Беларуси, выпущенных перед выборами. Переговоры запланированы на эту неделю.





«Я думаю, что здесь довольно существенна именно продажа евробондов, которую спровоцировала НАУ. У нас не такие большие выпуски, и наши облигации не такие ликвидные, и продажа облигаций двумя-тремя фондами, которые держат несколько десятков миллионов долларов в наших облигациях, довольно существенная. Это влияет на котировки», – заявил Максим Адаскевич.





Что это значит

С другой стороны, добавил аналитик, на ситуацию в Беларуси в близкой перспективе это падение котировок повлияет несильно.





«Это не значит, что какие-то деньги уходят из Беларуси. Просто один иностранный инвестор перепродает другому. Деньги по этим облигациям уже давно к нам пришли и отобрать их возможно только тогда, когда Беларусь перестанет выполнять свои обязанности – выплачивать проценты», – отметил Максим Адаскевич.





Тем не менее, по его мнению, если власти Беларуси захотят снова выпустить еврооблигации на мировом рынке, то «после этих всех историй это будет сделать очень трудно».





«И раньше вероятность этого была бы очень мала. А активность НАУ сделала это почти невозможным», – подчеркнул эксперт.





Весной международные рейтинговые агентства «Fitch» и «S&P» будут планово пересматривать рейтинги Беларуси. Максим Адаскевич говорит, что они по причине своего консерватизма сильно опустят кредитные рейтинги страны. Любое понижение рейтингов может повлиять на решения иностранных фондов относительно белорусских евробондов.





«Любое понижение рейтинга сказывается негативно. И я думаю, что здесь исключений даже не может быть», – подчеркнул финансовый аналитик.





В НАУ рассказали о дальнейших планах

В Народном антикризисном управлении «Белсату» сообщили, что «довольны текущими результатом кампании «и отдельно поблагодарили диаспоры белорусов в Дании, которые «проделали большую работу».





«Пока что евробонды проданы другим держателям, но мы верим, что в скором времени долговые долги будут представлены заемщику для досрочного погашения. Тем фондам, которые увидели возможность покупки белорусских еврооблигаций у тех, кто решил их продать в рамках компании НАУ, мы хотим сказать, что это не самое удачное решение: для них это грозит финансовыми и репутационными потерями», – сообщили в Народном антикризисном управлении.





В НАУ отметили, что работа в этом направлении продолжается.





«Мы не устаем объяснять инвесторам, кому и на что они дали деньги. Еще одна наша цель – признание нелегитимности Лукашенко на уровне Международного валютного фонда, чтобы режим больше не мог финансировать репрессии за счет внешних заимствований», – заявили в НАУ.





Также НАУ продолжает бороться за то, чтобы примеру датских инвестфондов последовали другие владельцы белорусских евробондов и норвежская компания «Yara», «которая продолжает верить в то, что можно заставить ставленников Лукашенко не нарушать прав шахтеров».





В Народном антикризисном управлении подчеркнули, что «Беларуси и белорусам нужны инвестиции и финансовая поддержка, но для развития государства, экономики, общества, а не для оплаты личной роскоши Лукашенко и представителей его силового аппарата, а также строительства тюрем, СИЗО, удушения прав и свобод граждан».