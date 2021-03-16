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Крадется и рычит: посмотрите, почему кенгуру сравнили с демоном
Источник материала: Tut.by
Для многих из нас кенгуру кажутся очень милыми и красивыми существами, но есть у них и темная сторона. Жительница Австралии сняла на видео сумчатого, который медленно ползет за ней на четырех лапах в темном коридоре. Выглядит и звучит это устрашающе, даже автор видео сравнила кенгуру с демоном.
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На кого похож кенгуру?
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