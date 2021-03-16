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В Гродно два водителя спасли жизнь побежавшему на красный ребенку

16.03.2021 15:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно ребенок внезапно выбежал на дорогу и едва не попал под колеса автомобилей. Видео инцидента прислал в редакцию «АвтоГродно» читатель Иван. Он вместе с другим водителем, можно смело говорить, спас жизнь мальчику.

На записи видно, как два автомобиля въезжают на перекресток на мигающий зеленый, после чего на дороге внезапно появляется мальчик. Водитель Skoda резко выворачивает руль влево и объезжает ребенка, после чего автомобиль, в котором установлен видеорегистратор, экстренно тормозит, уходит левее — и так ему удается разминуться с юным пешеходом.

— У меня потом еще руки тряслись долго от такого. Для меня это была такая неожиданность, словно он из слепой зоны выбежал. Я был уверен, что Skoda объезжает маршрутку. Потом у меня полсекунды на реакцию ушло. Был бы он на метр ближе к машине, то была бы беда, — рассказал изданию читатель.

По его словам, после инцидента ребенок побежал дальше.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно ребенок внезапно выбежал на дорогу и едва не попал под колеса автомобилей.
 
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