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В Гродно два водителя спасли жизнь побежавшему на красный ребенку
Источник материала: Tut.by
В Гродно ребенок внезапно выбежал на дорогу и едва не попал под колеса автомобилей. Видео инцидента прислал в редакцию «
На записи видно, как два автомобиля въезжают на перекресток на мигающий зеленый, после чего на дороге внезапно появляется мальчик. Водитель Skoda резко выворачивает руль влево и объезжает ребенка, после чего автомобиль, в котором установлен видеорегистратор, экстренно тормозит, уходит левее — и так ему удается разминуться с юным пешеходом.
— У меня потом еще руки тряслись долго от такого. Для меня это была такая неожиданность, словно он из слепой зоны выбежал. Я был уверен, что Skoda объезжает маршрутку. Потом у меня полсекунды на реакцию ушло. Был бы он на метр ближе к машине, то была бы беда, — рассказал изданию читатель.
По его словам, после инцидента ребенок побежал дальше.
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В Гродно ребенок внезапно выбежал на дорогу и едва не попал под колеса автомобилей.
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