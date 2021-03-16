Минздрав об оттоке медиков: речь шла не только о врачах и медсестрах

Источник материала: Onliner

В соцсетях и телеграм-каналах активно обсуждается информация о «массовом увольнении» белорусских медиков — якобы за январь чистый отток работников здравоохранения составил 754 человека. Минздрав объяснил, что эта цифра относится не только к медучреждениям, а и к социальным учреждениям и среди уволенных могут быть повара, буфетчицы и другой персонал.

В ведомстве отметили, что Белстат ежемесячно публикует оперативную статистику о численности принятых и уволенных работников в организациях страны по видам деятельности.

«Строка, на которую ссылаются источники телеграм-каналов, — „здравоохранение и социальные услуги“. По данной строке за январь 2021 года численность всех уволенных работников — 3917, численность работников, принятых на работу, — 3163, разница — 754. Однако данная разница не является показателем числа уволившихся из организаций здравоохранения медработников», — говорится в сообщении Минздрава.

Ведомство объясняет, в чем дело. Во-первых, в строке «здравоохранение и социальные услуги» заложены уволенные и принятые на работу не только в организации системы здравоохранения, но и дома-интернаты, приюты, ТЦСОНы, ветклиники, санатории и т. д.

«Во-вторых, речь идет обо всех работниках вышеуказанных организаций и предприятий, уволенных или принятых на работу. Для организаций здравоохранения это врачи-специалисты, средний медперсонал, сестры-хозяйки, санитарки, водители, повара, буфетчицы, дворники, лифтеры, иной технический и обслуживающий персонал», — поясняет Минздрав.

Анализ официальной статистики по итогам 2020 года показал, что в организациях здравоохранения системы Минздрава работает 48 635 врачей-специалистов — на 383 меньше, чем в 2019-м.

«Уменьшение произошло по врачам-специалистам амбулаторно-поликлинического звена за счет специалистов пенсионного возраста. В 2020 году число врачей-специалистов старше трудоспособного возраста, работающих в отрасли, составило 8590, в 2019 году — 9548 человек. Основная причина увольнения врачей-специалистов пенсионного возраста в 2020 году — сложившаяся эпидемиологическая ситуация по инфекции COVID-19», — говорится в сообщении министерства.

Что касается вопроса роста числа вакансий врачей-специалистов в Республиканском банке вакансий, из 4335 более 1500 — вакансии ветеринарного врача.

«Таким образом, по состоянию на 10 марта 2021 года имеется 2835 вакансий врачей-специалистов. Минздрав ежегодно предоставляет информацию о вакансиях и потребностях отрасли во врачебных кадрах. Ежегодная потребность последние 5 лет остается на уровне 2,5—3 тысячи», — заключает Минздрав.