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Около 800 выпускников-медиков сегодня узнали свои первые рабочие места
Источник материала: ОНТ
В нынешнем году дипломированными специалистами станут более двух с половиной тысяч студентов-врачей. Треть из них заканчивают Белорусский государственный медицинский университет.
Впервые при распределении здесь учитывали не только общий балл, но и работу студентов в ковидных стационарах. Таких выпускников в вузе – более 300.
Члены комиссии беседовали с каждым выпускником и по возможности старались учесть пожелания. Большинство молодых специалистов направили в регионы.
Работать врачи будут не только в сфере здравоохранения, но и в органах социальной защиты, санитарных службах и силовых структурах.
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В нынешнем году дипломированными специалистами станут более двух с половиной тысяч студентов-врачей. Треть из них заканчивают Белорусский государственный...
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