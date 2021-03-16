Около 800 выпускников-медиков сегодня узнали свои первые рабочие места

Источник материала: ОНТ

В нынешнем году дипломированными специалистами станут более двух с половиной тысяч студентов-врачей. Треть из них заканчивают Белорусский государственный медицинский университет.

Впервые при распределении здесь учитывали не только общий балл, но и работу студентов в ковидных стационарах. Таких выпускников в вузе – более 300.

Анна Тарасевич, учащаяся педиатрического факультета БГМУ: «Я на самом деле очень довольна, спешила сообщить об этом свои родным и близким, они очень хотели, чтобы я заняла ту должность, которую сегодня получила. Я хотела должность психиатра-нарколога, т.к. мне очень интересна область психиатрии, головной мозг и всё связанное с этим».

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси: «Львиная доля в ходе двух раундов согласования уже подписали свои желаемые места по распределению. Конечно, возникают вопросы, кто-то хотел бы сменить профиль, поменять один регион на другой. Медицинские вузы в этом отношении всегда отличались, министр, первый зам или главный санитарный врач проводят личное распределение».

Члены комиссии беседовали с каждым выпускником и по возможности старались учесть пожелания. Большинство молодых специалистов направили в регионы.

Работать врачи будут не только в сфере здравоохранения, но и в органах социальной защиты, санитарных службах и силовых структурах.

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