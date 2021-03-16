Центр Еревана снова перекрывают протестующие

Источник материала: ОНТ

В ход пошли мусорные баки и скамейки. На улице Саят-Нова из-за этого образовалась огромная пробка.

Участники акции заявили, что протестуют против антинародной и губительной для страны политики премьер-министра Никола Пашиняна.

Полицейские митинг разогнали. Им же сами пришлось убирать с проезжей части всё, что мешало движению.

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