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Центр Еревана снова перекрывают протестующие
Источник материала: ОНТ
В ход пошли мусорные баки и скамейки. На улице Саят-Нова из-за этого образовалась огромная пробка.
Участники акции заявили, что протестуют против антинародной и губительной для страны политики премьер-министра Никола Пашиняна.
Полицейские митинг разогнали. Им же сами пришлось убирать с проезжей части всё, что мешало движению.
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В ход пошли мусорные баки и скамейки. На улице Саят-Нова из-за этого образовалась огромная пробка. Участники акции заявили, что протестуют против антинародной и...
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