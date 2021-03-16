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«Так эпично, я аж слезу пустила»: курица смогла улететь из курятника и стала звездой TikTok

16.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Так эпично, я аж слезу пустила»: курица смогла улететь из курятника и стала звездой TikTok

Всем известен факт, что куры не летают. Ну, или летают настолько плохо, что не способны перелететь через высокий забор. Героиня этого ролика – курица, которая смогла разрушить все шаблоны. Видео побега из курятника попало в TikTok.

В видео на первый взгляд – ничего такого. Обычная курица взлетает на крышу сарая, затем разгоняется и улетает за пределы домашнего хозяйства. Но если вспомнить тот факт, что куры не летают и в принципе не стремятся сбежать, а довольствуются кормом, ролик приобретает новый смысл.

Локация съемки не указана, но если вы где-то увидите гуляющую одинокую курицу, то, возможно, это и есть та самая знаменитость. Видео набрало 3,2 миллиона просмотров и 684 тысячи лайков.

Эпичности видео добавила музыка, так что смотрите обязательно со звуком.

У комментаторов видео вызвало бурю эмоций: «Хочу быть целеустремленной, как она, идти к своей цели, даже если это невозможно», «Даже курица стремится к успеху», «Так эпично, я аж слезу пустила», «Все куры мира: а че, так можно было?», «Мотивирует».

Фото: Pixabay

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Всем известен факт, что куры не летают. Ну, или летают настолько плохо, что не способны перелететь через высокий забор. Героиня этого ролика – курица, которая смогла...
 
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