ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России на трех сотрудниц полиции завели уголовное дело. Они не приехали на вызов в дом, где убивали девушку

16.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В России на трех сотрудниц полиции завели уголовное дело. Они не приехали на вызов в дом, где убивали девушку

В Кемерово (Россия) в отношении трех сотрудниц полиции возбудили уголовное дело о повлекшей смерть человека халатности. Об этом информирует Следственный комитет России.

По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые находились на рабочем месте и получали сигналы о криках женщины о помощи. Полицейские не слушали аудиозаписи сигналов и не довели сведения до оперативных нарядов: ДПС, ППС, Росгвардии. 23-летняя девушка в результате была убита.

Имя погибшей не уточняется. Известно, что ее в течение нескольких часов избивал бывший сожитель. Мужчина нанес жертве порядка 50 ударов, женщина просила о помощи и громко кричала. Соседи семь раз звонили в полицию, но правоохранители на место не приехали. Позднее соседи взломали дверь, но девушка к тому моменту уже была мертва.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кемерово (Россия) в отношении трех сотрудниц полиции возбудили уголовное дело о повлекшей смерть человека халатности. Об этом информирует Следственный комитет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соломоново решение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by