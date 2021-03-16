В России на трех сотрудниц полиции завели уголовное дело. Они не приехали на вызов в дом, где убивали девушку

Источник материала: ОНТ

В Кемерово (Россия) в отношении трех сотрудниц полиции возбудили уголовное дело о повлекшей смерть человека халатности. Об этом информирует Следственный комитет России.

По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые находились на рабочем месте и получали сигналы о криках женщины о помощи. Полицейские не слушали аудиозаписи сигналов и не довели сведения до оперативных нарядов: ДПС, ППС, Росгвардии. 23-летняя девушка в результате была убита.

Имя погибшей не уточняется. Известно, что ее в течение нескольких часов избивал бывший сожитель. Мужчина нанес жертве порядка 50 ударов, женщина просила о помощи и громко кричала. Соседи семь раз звонили в полицию, но правоохранители на место не приехали. Позднее соседи взломали дверь, но девушка к тому моменту уже была мертва.

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