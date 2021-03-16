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Назван самый красивый российский актер. И это не Данила Козловский

16.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван самый красивый российский актер. И это не Данила Козловский

73 тысячи пользователей определили самого симпатичного актера российского кинематографа. Опрос устроили на портале «Кинокол». Участники «конкурса» были выбраны автором. Ими стали наиболее популярные актеры до 50 лет. Конечно, кто-то может расстроиться, не увидев в ТОПе своего любимчика, но все же результат интересно узнать.

Так все-таки, кто самый красивый среди российских актеров по мнению пользователей?

8 место. Алексей Воробьев

На последнем месте расположился Алексей Воробьев. Хотя больше мы его знаем как исполнителя, в кино он тоже снимался. Сейчас актер живет в Лос-Анджелесе, пишет музыку, сценарии к фильмам и сериалам, снимает клипы и рекламные ролики. В опросе он набрал 4940 голосов. Немного относительно 73 тысяч.


instagram.com/mr.alexsparrow

7 место. Антон Макарский

Популярность Макарский получил благодаря сериалам. Жаль, что он практически завершил свою деятельность в кино в 2016 году, позже снявшись лишь в двух эпизодических ролях. Тем не менее в опросе он набрал 5628 голосов.


6 место. Владимир Яглыч

Удивительно, что самый фигуристый и подкачанный актер оказался всего на 6-й позиции. Видимо, участники опроса оценивали не только внешние данные. Из ярких картин Яглыча фильмы – «Пять невест», «Ночная смена», «Воин», «Только ты». За Владимира проголосовали 6900 человек.


5 место. Игорь Петренко 

43-летний Петренко все еще покоряет сердца дам. Он также много снимался в российских сериалах. При этом он продолжает актерскую карьеру. Из последних фильмов, в которых он снялся, – «Зима», «Пилигрим», «Небо». В голосовании за него проголосовали 7606 человек.

4 место. Кирилл Сафонов

В арсенале Кирилла Сафонова – десятки главных ролей. Преимущественно в сериалах. Самым популярным из них является «Татьянин день». Кстати, актеру уже 47 лет, а он продолжает собирать восхищенные взгляды женщин, хоть и женат. За него проголосовали 9022 человека.


3 место. Данила Козловский

На третьем месте оказался один из самых востребованных актеров российского кинематографа наравне с Александром Петровым. Кстати, где он в этом списке? Тем не менее за Козловского свой голос отдали 17717 человек. Сейчас Данила всерьез занялся режиссерской деятельностью, сняв самостоятельно два фильма: «Чернобыль» и «Карамора». 


2 место. Даниил Страхов

Страхов мелькает на экранах уже больше 20 лет. Свои симпатии ему подарили 18099 человек. Он снимался в сериалах «Бригада», «Бедная Настя», «Грозовые ворота» и многих других. Активно играет в театре.


1 место. Антон Хабаров

И титул «самого красивого мужчины российского кинематографа» достался 40-летнему Антону Хабарову. Он со значительным перевесом победил в этом опросе. Актер сейчас задействован в сериалах «Бывшие» и «Казанова», который пользуется успехом у российских зрителей.


Фото: kinopoisk, Instagram, kinoteatr.ru

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73 тысячи пользователей определили самого симпатичного актера российского кинематографа. Опрос устроили на портале «Кинокол». Участники «конкурса» были выбраны...
 
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