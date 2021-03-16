Назван самый красивый российский актер. И это не Данила Козловский

Источник материала: ОНТ

73 тысячи пользователей определили самого симпатичного актера российского кинематографа. Опрос устроили на портале «Кинокол». Участники «конкурса» были выбраны автором. Ими стали наиболее популярные актеры до 50 лет. Конечно, кто-то может расстроиться, не увидев в ТОПе своего любимчика, но все же результат интересно узнать.

Так все-таки, кто самый красивый среди российских актеров по мнению пользователей?

8 место. Алексей Воробьев

На последнем месте расположился Алексей Воробьев. Хотя больше мы его знаем как исполнителя, в кино он тоже снимался. Сейчас актер живет в Лос-Анджелесе, пишет музыку, сценарии к фильмам и сериалам, снимает клипы и рекламные ролики. В опросе он набрал 4940 голосов. Немного относительно 73 тысяч.



instagram.com/mr.alexsparrow

7 место. Антон Макарский

Популярность Макарский получил благодаря сериалам. Жаль, что он практически завершил свою деятельность в кино в 2016 году, позже снявшись лишь в двух эпизодических ролях. Тем не менее в опросе он набрал 5628 голосов.





6 место. Владимир Яглыч

Удивительно, что самый фигуристый и подкачанный актер оказался всего на 6-й позиции. Видимо, участники опроса оценивали не только внешние данные. Из ярких картин Яглыча фильмы – «Пять невест», «Ночная смена», «Воин», «Только ты». За Владимира проголосовали 6900 человек.





5 место. Игорь Петренко

43-летний Петренко все еще покоряет сердца дам. Он также много снимался в российских сериалах. При этом он продолжает актерскую карьеру. Из последних фильмов, в которых он снялся, – «Зима», «Пилигрим», «Небо». В голосовании за него проголосовали 7606 человек.

4 место. Кирилл Сафонов

В арсенале Кирилла Сафонова – десятки главных ролей. Преимущественно в сериалах. Самым популярным из них является «Татьянин день». Кстати, актеру уже 47 лет, а он продолжает собирать восхищенные взгляды женщин, хоть и женат. За него проголосовали 9022 человека.





3 место. Данила Козловский

На третьем месте оказался один из самых востребованных актеров российского кинематографа наравне с Александром Петровым. Кстати, где он в этом списке? Тем не менее за Козловского свой голос отдали 17717 человек. Сейчас Данила всерьез занялся режиссерской деятельностью, сняв самостоятельно два фильма: «Чернобыль» и «Карамора».





2 место. Даниил Страхов

Страхов мелькает на экранах уже больше 20 лет. Свои симпатии ему подарили 18099 человек. Он снимался в сериалах «Бригада», «Бедная Настя», «Грозовые ворота» и многих других. Активно играет в театре.





1 место. Антон Хабаров

И титул «самого красивого мужчины российского кинематографа» достался 40-летнему Антону Хабарову. Он со значительным перевесом победил в этом опросе. Актер сейчас задействован в сериалах «Бывшие» и «Казанова», который пользуется успехом у российских зрителей.





Фото: kinopoisk, Instagram, kinoteatr.ru

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