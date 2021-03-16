|
В Ватикане священникам запретили благословлять однополые браки
Источник материала: ОНТ
Священникам Римской католической церкви запретили благословлять однополые браки. Об этом
Уточняется, что брак является союзом мужчины и женщины. Однополые браки, по мнению подписантов, противоречат канону. В документе сообщается, что католическая церковь не может благословить подразумевающий сексуальные отношения вне брака союз. В этом контексте подчеркивается, что Бог не может благословить грех, но благословляет грешника, тем самым позволяя ему изменить себя.
Иерархи обращают внимание, что опубликованный документ не предполагает дискриминацию кого-либо, а лишь затрагивает протокол действий священников.
Авторы обращения заявляют, что подобным образом отреагировали на предложения отдельных епархий благословлять однополые браки.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Священникам Римской католической церкви запретили благословлять однополые браки. Об этом говорится в обращении Конгрегации доктрины веры, подписанном в том...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)