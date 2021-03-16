В Ватикане священникам запретили благословлять однополые браки

Источник материала: ОНТ

Священникам Римской католической церкви запретили благословлять однополые браки. Об этом говорится в обращении Конгрегации доктрины веры, подписанном в том числе и папой римским Франциском.

Уточняется, что брак является союзом мужчины и женщины. Однополые браки, по мнению подписантов, противоречат канону. В документе сообщается, что католическая церковь не может благословить подразумевающий сексуальные отношения вне брака союз. В этом контексте подчеркивается, что Бог не может благословить грех, но благословляет грешника, тем самым позволяя ему изменить себя.

Иерархи обращают внимание, что опубликованный документ не предполагает дискриминацию кого-либо, а лишь затрагивает протокол действий священников.

Авторы обращения заявляют, что подобным образом отреагировали на предложения отдельных епархий благословлять однополые браки.

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