ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Ватикане священникам запретили благословлять однополые браки

16.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Ватикане священникам запретили благословлять однополые браки

Священникам Римской католической церкви запретили благословлять однополые браки. Об этом говорится в обращении Конгрегации доктрины веры, подписанном в том числе и папой римским Франциском.

Уточняется, что брак является союзом мужчины и женщины. Однополые браки, по мнению подписантов, противоречат канону. В документе сообщается, что католическая церковь не может благословить подразумевающий сексуальные отношения вне брака союз. В этом контексте подчеркивается, что Бог не может благословить грех, но благословляет грешника, тем самым позволяя ему изменить себя.

Иерархи обращают внимание, что опубликованный документ не предполагает дискриминацию кого-либо, а лишь затрагивает протокол действий священников.

Авторы обращения заявляют, что подобным образом отреагировали на предложения отдельных епархий благословлять однополые браки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Священникам Римской католической церкви запретили благословлять однополые браки. Об этом говорится в обращении Конгрегации доктрины веры, подписанном в том...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соломоново решение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by