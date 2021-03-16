Максим Недосеков: Когда отменили Олимпийские игры, даже не было стимула тренироваться, просто пропущенный год

Источник материала: ОНТ

Лучший результат сезона в мире, рекорд Беларуси и золотая медаль чемпионата Европы по легкой атлетике – это всё про Максима Недосекова, который недавно порадовал болельщиков. Да, наш прыгун в высоту взял планку в 2 метра и 37 сантиметров! С победой спортсмена поздравил Президент, а корреспонденты программы «Наше утро» не упустили возможность пообщаться.





КАК НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКОЙ

Я до этого занимался плаванием, потом чуть-чуть боксом, потом перешел уже в легкую атлетику. У меня родители спортсмены, мастера спорта. Папа – в барьерном беге, мама – в прыжках в длину. Меня просто заставили заниматься легкой атлетикой. Так вот я и пришел сюда.

КАК ПРОШЕЛ 2020 ГОД

Тяжело. Наверное, как и для любого человека, независимо, спортсмен он или не спортсмен. Для спортсменов не было стартов, не было где выступать. Для белорусского спорта оно, наверное, не так критично, как для международных стартов. Просто отменили все старты Бриллиантовых лиг. Под конец года, когда стало попроще с эпидемией, пару стартов провели, но я так ни на один не попал.

О ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ТОКИО

На Олимпийские игры отбираемся по результату, есть конкретный норматив, я его выполнил, много раз выполнил. Тяжело было, когда отменили Олимпийские игры, даже не было стимула тренироваться, не хотелось, просто пропущенный год. Уже сказали, что 100% будут Олимпийские игры, готовимся.

ОБ ОЖИДАНИЯХ НА ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ТОКИО

Мне результат не так важен, как место, пусть это будет даже в тройке. Это старт четырехлетия, каждый спортсмен стремится попасть туда, даже участие многого стоит. Конечно, когда понимаешь, что еще можешь завоевать медаль, все зависит только от тебя самого, как ты там себя преподнесешь и как ты там будешь выступать.

КАК НАСТРАИВАЕТ СЕБЯ ПЕРЕД ПРЫЖКОМ

Иногда вообще не настраиваюсь, просто прыгаю в удовольствие, без задней мысли. Когда что-то не получается, стараюсь попросить публику помочь: хлопки попадают в такт разбега. Или думаю о чем-нибудь плохом – и такой уже злишься внутри себя, ищешь злость в чем-нибудь.

О ПЛАНАХ

Пока в планах выступать везде, потому что стартов много не было, а хочется везде попрыгать, показать себя. Пока такие вот планы.

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