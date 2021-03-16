В Москве 24-летний парень увидел в прохожем «ведьму» и убил его молотком

Источник материала: ОНТ

На западе Москвы (Россия) мужчину забили до смерти молотком. Об этом информирует РИА «Новости».

По предварительной информации, инцидент произошел ночью 16 марта. 24-летний подозреваемый напал на прохожего и начал избивать его ногами. После мужчина начал бить жертву молотком в область головы. Потерпевший скончался от полученных травм.

Произошедшее было снято уличной камерой наблюдения. Вскоре подозреваемый был задержан. Уточняется , что во время допроса он заявил, что увидел в прохожем «ведьму». Молодой человек решил ее убить.

Возбуждено уголовное дело. Следствие планирует назначить задержанному психолого-психиатрическую экспертизу.

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