|
Белорусские учёные рассказали о новых разработках в космической сфере
Источник материала: ОНТ
Космические аппараты легче и меньше по размеру – это одна из целей белорусско-российской программы «Технология-СГ». В ней активно участвует Институт тепло- и массообмена Академии наук Беларуси.
Из последних разработок – новые покрытия для линз, которые используются на космических аппаратах. Еще одна новая технология - финишной обработки оптических элементов спутниковых лазерных систем.
Сейчас работают надо новыми деталями для двигателей ракет будущего. Запустить ракету и затем вернуть её на землю – задача, которую решают, в том числе, и белорусские ученые.
На ракетах, где есть отечественные составляющие, летает в космос и наш земляк – Олег Новицкий. Сейчас он готовится к очередному полёту к звездам – и это будет его третья миссия на МКС. Новицкий полетит в качестве командира экипажа. Старт намечен на 9 апреля.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Космические аппараты легче и меньше по размеру – это одна из целей белорусско-российской программы «Технология-СГ». В ней активно участвует Институт тепло- и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)