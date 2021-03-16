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Белорусские учёные рассказали о новых разработках в космической сфере

16.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские учёные рассказали о новых разработках в космической сфере

Космические аппараты легче и меньше по размеру – это одна из целей белорусско-российской программы «Технология-СГ». В ней активно участвует Институт тепло- и массообмена Академии наук Беларуси. 


Из последних разработок – новые покрытия для линз, которые используются на космических аппаратах. Еще одна новая технология - финишной обработки оптических элементов спутниковых лазерных систем.

Павел Кумейша, научный сотрудник лаборатории высокоточной обработки поверхности Института тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси: «По сути мы разработали новый инструмент, вместо стандартного алмазного резца или полировальных войлочных кругов мы используем специальную жидкость, которая подаётся потоком. В ней магнитные частицы, и она на поверхности колеса удерживается магнитом, который находится внутри. Соответственно плюс в магнитном поле она меняет свои свойства она становится из жидкости более плотной и вязкой. И получается, что вот этой более вязкой средой мы и обрабатываем линзы либо поверхности, либо пластины в этом случае нету прямого контакта, не происходит прямого контакта не происходит жёсткой обработки она получается мягкой».

Сейчас работают надо новыми деталями для двигателей ракет будущего. Запустить ракету и затем вернуть её на землю – задача, которую решают, в том числе, и белорусские ученые.

На ракетах, где есть отечественные составляющие, летает в космос и наш земляк – Олег Новицкий. Сейчас он готовится к очередному полёту к звездам – и это будет его третья миссия на МКС. Новицкий полетит в качестве командира экипажа. Старт намечен на 9 апреля.

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Космические аппараты легче и меньше по размеру – это одна из целей белорусско-российской программы «Технология-СГ». В ней активно участвует Институт тепло- и...
 
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