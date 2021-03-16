ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

19-летний хоккеист Тимур Файзутдинов умер в реанимации после попадания шайбы в голову

16.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

19-летний хоккеист Тимур Файзутдинов умер в реанимации после попадания шайбы в голову

Капитан клуба Молодежной хоккейной лиги «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов скончался в реанимации после попадания шайбы в область головы. Об этом информирует пресс-служба российской команды.

Инцидент произошел 12 марта на игре с клубом «Локомотив Ярославль». 19-летний защитник был госпитализирован, его состояние оценивалось как тяжелое. Медики боролись за жизнь спортсмена в течение трех дней. Спасти Файзутдинова не удалось.

Фото: ХК «Динамо Санкт-Петербург»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан клуба Молодежной хоккейной лиги «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов скончался в реанимации после попадания шайбы в область головы. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Администрацию ПВТ могут наделить полномочиями по контролю над криптобиржами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by