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19-летний хоккеист Тимур Файзутдинов умер в реанимации после попадания шайбы в голову
Источник материала: ОНТ
Капитан клуба Молодежной хоккейной лиги «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов скончался в реанимации после попадания шайбы в область головы. Об этом
Инцидент произошел 12 марта на игре с клубом «Локомотив Ярославль». 19-летний защитник был госпитализирован, его состояние оценивалось как тяжелое. Медики боролись за жизнь спортсмена в течение трех дней. Спасти Файзутдинова не удалось.
Фото: ХК «Динамо Санкт-Петербург»
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Капитан клуба Молодежной хоккейной лиги «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов скончался в реанимации после попадания шайбы в область головы. Об этом...
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