19-летний хоккеист Тимур Файзутдинов умер в реанимации после попадания шайбы в голову

Источник материала: ОНТ

Капитан клуба Молодежной хоккейной лиги «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов скончался в реанимации после попадания шайбы в область головы. Об этом информирует пресс-служба российской команды.

Инцидент произошел 12 марта на игре с клубом «Локомотив Ярославль». 19-летний защитник был госпитализирован, его состояние оценивалось как тяжелое. Медики боролись за жизнь спортсмена в течение трех дней. Спасти Файзутдинова не удалось.

Фото: ХК «Динамо Санкт-Петербург»

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