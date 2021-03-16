ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: Мы должны рассматривать информационные технологии не только с позиции угроз, но и как возможность для развития

16.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Мы должны рассматривать информационные технологии не только с позиции угроз, но и как возможность для развития

Во Дворце независимости сегодня обсуждали документы, которые будут направлены на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий.


В последние годы цифровая трансформация буквально перевернула мир финансов. Хождение токенов и криптовалют стало обыденным во многих странах, их используют наравне с традиционными деньгами. Правда, пока не везде эта сфера в полной мере контролируется государством.

Практика применения цифровых денег в Беларуси показала, что кричащих злоупотреблений в этой сфере нет. Однако правительство вместе с КГК и Нацбанком полагают, что контроль точно не будет лишним. В то же время Президент убеждён: потенциал этой сферы огромен.

Александру Лукашенко представили предложения по улучшению правового поля, чтобы свободные пока деньги можно было задействовать в белорусском сегменте цифрового рынка. Глава государства призывает максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Дворце независимости сегодня обсуждали документы, которые будут направлены на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соломоново решение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by