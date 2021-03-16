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Лукашенко: Мы должны рассматривать информационные технологии не только с позиции угроз, но и как возможность для развития
Источник материала: ОНТ
Во Дворце независимости сегодня обсуждали документы, которые будут направлены на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий.
В последние годы цифровая трансформация буквально перевернула мир финансов. Хождение токенов и криптовалют стало обыденным во многих странах, их используют наравне с традиционными деньгами. Правда, пока не везде эта сфера в полной мере контролируется государством.
Практика применения цифровых денег в Беларуси показала, что кричащих злоупотреблений в этой сфере нет. Однако правительство вместе с КГК и Нацбанком полагают, что контроль точно не будет лишним. В то же время Президент убеждён: потенциал этой сферы огромен.
Александру Лукашенко представили предложения по улучшению правового поля, чтобы свободные пока деньги можно было задействовать в белорусском сегменте цифрового рынка. Глава государства призывает максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: Мы должны рассматривать информационные технологии не только с позиции угроз, но и как возможность для развития
Во Дворце независимости сегодня обсуждали документы, которые будут направлены на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий. В...
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