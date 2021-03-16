Минчанин выращивал коноплю в комнате ребенка

Источник материала: ОНТ

В Минске был задержан 30-летний мужчина, организовавший помещение для выращивания конопли. Об этом информирует ГУВД Мингорисполкома.

В комнате ребенка задержанного были обнаружены емкости с псилоцибиновыми грибами и горшки с коноплей. Минчанин выращивал наркотик в шкафу, а после переставлял горшки на подоконник. Сотрудниками милиции в ходе обыска были обнаружены 12 кустов конопли, 10 грамм марихуаны, более 4 грамм содержащего псилоцибин особо опасного вещества, а также семена конопли.

Задержанный пояснил, что выращивал наркотик для себя. Подобным ремеслом мужчина занимался длительное время.

Ранее минчанин к уголовной ответственности не привлекался.



Фото: скриншот из видео МВД

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