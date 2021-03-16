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Минчанин выращивал коноплю в комнате ребенка

16.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минчанин выращивал коноплю в комнате ребенка

В Минске был задержан 30-летний мужчина, организовавший помещение для выращивания конопли. Об этом информирует ГУВД Мингорисполкома.

В комнате ребенка задержанного были обнаружены емкости с псилоцибиновыми грибами и горшки с коноплей. Минчанин выращивал наркотик в шкафу, а после переставлял горшки на подоконник. Сотрудниками милиции в ходе обыска были обнаружены 12 кустов конопли, 10 грамм марихуаны, более 4 грамм содержащего псилоцибин особо опасного вещества, а также семена конопли.

Задержанный пояснил, что выращивал наркотик для себя. Подобным ремеслом мужчина занимался длительное время. 

Ранее минчанин к уголовной ответственности не привлекался.


Фото: скриншот из видео МВД

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Теги: Минск
 
 
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В Минске был задержан 30-летний мужчина, организовавший помещение для выращивания конопли. Об этом информирует ГУВД Мингорисполкома. В комнате ребенка...
 
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