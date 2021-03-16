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Минчанин выращивал коноплю в комнате ребенка
Источник материала: ОНТ
В Минске был задержан 30-летний мужчина, организовавший помещение для выращивания конопли. Об этом
В комнате ребенка задержанного были обнаружены емкости с псилоцибиновыми грибами и горшки с коноплей. Минчанин выращивал наркотик в шкафу, а после переставлял горшки на подоконник. Сотрудниками милиции в ходе обыска были обнаружены 12 кустов конопли, 10 грамм марихуаны, более 4 грамм содержащего псилоцибин особо опасного вещества, а также семена конопли.
Задержанный пояснил, что выращивал наркотик для себя. Подобным ремеслом мужчина занимался длительное время.
Ранее минчанин к уголовной ответственности не привлекался.
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В Минске был задержан 30-летний мужчина, организовавший помещение для выращивания конопли. Об этом информирует ГУВД Мингорисполкома. В комнате ребенка...
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