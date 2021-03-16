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На видео попал бесстрашный заяц, который атаковал овчарку

16.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На видео попал бесстрашный заяц, который атаковал овчарку

Обстоятельства этого ролика похожи на анекдот. «Сидят как-то овчарка заяц…» – примерно так он мог начинаться. Но, к счастью или сожалению, эта история реальна. Видео попало в Сеть.

По-настоящему бесстрашный заяц то ли ради забавы, то ли из страха решил напасть на овчарку, которая как минимум в несколько раз больше его. Причем сделал он это не один раз. Собака, на удивление, отреагировала спокойно и даже виляла хвостом, будто умилялась над поступком ушастого.

После несколько «нападений» зайца, овчарка все-таки не выдержала и решила отмахнуться от надоедливого косого. Тот сразу же убежал. 

Комментаторы были в шоке: «Борзый какой!», «Ничего себе, а говорят, зайчишки — трусишки», «Овчар в шоке от такой наглости», «Когда накосил волшебную трын-траву».

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Обстоятельства этого ролика похожи на анекдот. «Сидят как-то овчарка заяц…» – примерно так он мог начинаться. Но, к счастью или сожалению, эта история реальна....
 
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