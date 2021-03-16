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Задержан администратор дворового чата и Telegram-канала «Новая Боровая 98%»

16.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Задержан администратор дворового чата и Telegram-канала «Новая Боровая 98%»

Задержан 34-летний житель Минского района, руководивший дворовым чатом и Telegram-каналом «Новая Боровая 98%». В паблике состояли порядка 300 пользователей, среди них радикальные активисты, организующие протесты в жилом комплексе. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В Telegram-канале администратор обсуждал способы дестабилизации обстановки в Беларуси, порчи инфраструктуры и имущества, высказывал угрозы в отношении правоохранителей и должностных лиц госорганов. Сам мужчина неоднократно участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях.

Оперативники обнаружили в квартире задержанного свыше 1500 листовок с призывами и протестную символику. Также был изъят мобильный телефон мужчины.

В ближайшее время действиям участников указанных Telegram-ресурсов будет дана правовая оценка по уголовному делу о создании экстремистского формирования.


Фото: скриншот видео МВД

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Задержан 34-летний житель Минского района, руководивший дворовым чатом и Telegram-каналом «Новая Боровая 98%». В паблике состояли порядка 300 пользователей, среди них...
 
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