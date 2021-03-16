ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Администрацию ПВТ могут наделить полномочиями по контролю над криптобиржами

16.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Администрацию ПВТ могут наделить полномочиями по контролю над криптобиржами

Администрация Парка высоких технологий (ПВТ) может быть наделена полномочиями по контролю над цифровыми знаками и деятельностью криптобирж. Об этом после совещания у Президента сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков, передает БЕЛТА.

Снопков пояснил, что Беларусь согласно общеевропейским правилам должна обеспечить наличие госоргана, контролирующего деятельность криптоплатформ. Администрация ПВТ, по словам первого заместителя премьер-министра, – наиболее понимающий и компетентный орган в этой сфере.

Уточняется, что Президентом поставлена задача по поиску эффективных вариантов использования элементов нового финансового рынка.

Первый вице-премьер отметил, что уже имеются примеры использования современных цифровых финансовых знаков на практике. Так, банком БелВЭБ выпускаются токены.

Николай Снопков также напомнил, что при принятии декрета о деятельности ПВТ были сформированы предпосылки для развития IT-сектора.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация Парка высоких технологий (ПВТ) может быть наделена полномочиями по контролю над цифровыми знаками и деятельностью криптобирж. Об этом после...
 
Новости дня
Новости разные
 
Администрацию ПВТ могут наделить полномочиями по контролю над криптобиржами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by