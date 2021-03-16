Администрацию ПВТ могут наделить полномочиями по контролю над криптобиржами

Источник материала: ОНТ

Администрация Парка высоких технологий (ПВТ) может быть наделена полномочиями по контролю над цифровыми знаками и деятельностью криптобирж. Об этом после совещания у Президента сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков, передает БЕЛТА.

Снопков пояснил, что Беларусь согласно общеевропейским правилам должна обеспечить наличие госоргана, контролирующего деятельность криптоплатформ. Администрация ПВТ, по словам первого заместителя премьер-министра, – наиболее понимающий и компетентный орган в этой сфере.

Уточняется, что Президентом поставлена задача по поиску эффективных вариантов использования элементов нового финансового рынка.

Первый вице-премьер отметил, что уже имеются примеры использования современных цифровых финансовых знаков на практике. Так, банком БелВЭБ выпускаются токены.

Николай Снопков также напомнил, что при принятии декрета о деятельности ПВТ были сформированы предпосылки для развития IT-сектора.

Фото: БЕЛТА

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