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СК об уголовном деле Тимы Белорусских: У 22-летнего исполнителя были обнаружены гашиш и амфетамин

16.03.2021 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего музыкального исполнителя о незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: Telegram-канал ATN_NEWS

— По данным следствия, ночью 6 января в игровом клубе в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний музыкальный исполнитель, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство — гашиш массой 0,4 г. Кроме этого, в ходе личного обыска при нем было также изъято порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое согласно заключению экспертизы является амфетамином, — говорится в сообщении.

По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде залога.

Ст. 328 ч.1 Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в конце января стало известно, что 6 января в одном из игровых клубов Минска был задержан известный исполнитель Тима Белорусских (Тимофей Морозов).

Как рассказала представитель управления СК по Минску Екатерина Гарлинская, при личном обыске сотрудники милиции нашли у 22-летнего минчанина гашиш (0,4 грамма).

— В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. Сейчас к нему применена мера пресечения в виде залога, — добавила она.

 
Теги: Минск
 
 
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По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде залога.
 
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