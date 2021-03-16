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СК об уголовном деле Тимы Белорусских: У 22-летнего исполнителя были обнаружены гашиш и амфетамин
Источник материала: Tut.by
Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего музыкального исполнителя о незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом
— По данным следствия, ночью 6 января в игровом клубе в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний музыкальный исполнитель, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство — гашиш массой 0,4 г. Кроме этого, в ходе личного обыска при нем было также изъято порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое согласно заключению экспертизы является амфетамином, — говорится в сообщении.
По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде залога.
Напомним, в конце января стало известно, что 6 января в одном из игровых клубов Минска
Как рассказала представитель управления СК по Минску Екатерина Гарлинская, при личном обыске сотрудники милиции нашли у 22-летнего минчанина гашиш (0,4 грамма).
— В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. Сейчас к нему применена мера пресечения в виде залога, — добавила она.
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По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде залога.
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