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Реальные доходы населения Беларуси в январе 21 года выросли на 4,1%

16.03.2021 16:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Реальные располагаемые денежные доходы* населения Беларуси в январе 2021 года выросли на 4,1% по сравнению с январем 2020 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 25,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 5%, сообщает Белстат РБ.

К реальным располагаемым денежным доходам относятся денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

 
 
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Реальные располагаемые денежные доходы* населения Беларуси в январе 2021 года выросли на 4,1% по сравнению с январем 2020 года.
 
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