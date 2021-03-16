В Минске на Международном форуме обсудили развитие «умных городов»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске на Международном форуме делятся опытом развития «умных городов», передает «МИР 24».

Сейчас белорусские IT-специалисты работают над единой платформой смарт-сити. Предполагается, что управлять городской жизнью можно будет через специальное приложение в смартфоне. Для начала его решили опробовать в Новополоцке. На очереди еще 10 городов.

«Та база, которая у нас есть, позволяет работать этим решениям. В государственной программе цифрового развития Беларуси направлению «умные города» посвящен целый раздел. Мы перешли уже от теоретической части к реализации», – заявил министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган.

С помощью приложения жители смогут обмениваться информацией, отправлять запросы в коммунальные службы, решать проблемы с парковкой и другие вопросы.