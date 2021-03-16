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В Минске на Международном форуме обсудили развитие «умных городов»
16.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске на Международном форуме делятся опытом развития «умных городов», передает «МИР 24».
Сейчас белорусские IT-специалисты работают над единой платформой смарт-сити. Предполагается, что управлять городской жизнью можно будет через специальное приложение в смартфоне. Для начала его решили опробовать в Новополоцке. На очереди еще 10 городов.
С помощью приложения жители смогут обмениваться информацией, отправлять запросы в коммунальные службы, решать проблемы с парковкой и другие вопросы.
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Белорусские IT-специалисты на данный момент разрабатывают единую платформу смарт-сити.
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