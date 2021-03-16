ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске на Международном форуме обсудили развитие «умных городов»

16.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске на Международном форуме делятся опытом развития «умных городов», передает «МИР 24».

Сейчас белорусские IT-специалисты работают над единой платформой смарт-сити. Предполагается, что управлять городской жизнью можно будет через специальное приложение в смартфоне. Для начала его решили опробовать в Новополоцке. На очереди еще 10 городов.

«Та база, которая у нас есть, позволяет работать этим решениям. В государственной программе цифрового развития Беларуси направлению «умные города» посвящен целый раздел. Мы перешли уже от теоретической части к реализации», – заявил министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган.

С помощью приложения жители смогут обмениваться информацией, отправлять запросы в коммунальные службы, решать проблемы с парковкой и другие вопросы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские IT-специалисты на данный момент разрабатывают единую платформу смарт-сити.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алкаеў пра галадоўку палітвязьняў: Адзін намесьнік міністра гаварыў: «А чаму мы ў чалавека забіраем права на сьмерць?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by