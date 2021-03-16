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Чиновники лезут в пустые карманы бюджетников

16.03.2021 16:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Чиновники лезут в пустые карманы бюджетников

  • 16.03.2021, 16:34
Чиновники лезут в пустые карманы бюджетников

Работникам предприятий Могилевской области «впаривают» лотерейные билеты.

Могилевский исполком с подачи идеологов утвердил недавно решение о проведении очередного тиража никому не нужной лотереи «Приднепровье-1», пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Очевидно, что добровольно покупать билеты никто не станет, поэтому чиновники пошли по проверенному пути и спустили разнарядку, в которой расписали, кто и сколько билетов обязан выкупить.

Судя по имеющемуся документу, только в Чаусском районе речь идет о сотнях лотерейных билетов, цена каждого из которых составляет 3 рубля. «Покупать» их будут бюджетные организации вроде школ и больниц (в списке есть даже дома-интернаты), а также филиалы силовых ведомств, банки, заводы.

Отметим, что Могилевская область много лет занимает последнее место по размеру средней зарплаты в стране, даже по официальным данным Белстат. Однако это не мешает местным властям пополнять бюджет за счет сомнительных махинаций, доставая последние деньги из пустых карманов работников.



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Работникам предприятий Могилевской области «впаривают» лотерейные билеты.
 
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