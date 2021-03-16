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В Йемене манифестанты взяли штурмом президентский дворец

16.03.2021 16:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Йемене манифестанты взяли штурмом президентский дворец

  • 16.03.2021, 16:29
В Йемене манифестанты взяли штурмом президентский дворец
Фото: AP Photo/Hani Mohammed

Охрана им в этом не препятствовала.

Манифестанты взяли штурмом президентский дворец в Адене, в котором находится канцелярия международно признанного правительства Йемена. Охрана дворца, состоящая из сторонников Южного переходного совета, им не препятствовала, пишет newsru.co.il.

Участники демонстрации возлагают на власти ответственность за гуманитарную катастрофу в стране, нефункционирующие органы власти, обесценивание национальной валюты. Среди них немало полицейских, которым в течение девяти месяцев не выплачивают зарплату.

Премьер-министр Маин Абдул-Малик и многие члены кабинета находятся в здании. Внутренний периметр защищают саудовские военнослужащие.

Между правительством и сепаратистами было заключено несколько соглашений, призванных покончить с междоусобицей и сосредоточить силы на борьбе с хуситами. В значительной части эти документы остаются на бумаге.

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Теги: Курсы валют
 
 
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