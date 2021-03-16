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Израильские ученые обнаружили невероятно богатый клад XI века

16.03.2021 16:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Израильские ученые обнаружили невероятно богатый клад XI века

  • 16.03.2021, 16:07
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Израильские ученые обнаружили невероятно богатый клад XI века
Фото: Israel Antiquities Authority

Такие дорогие изделия из золота в данном культурном слое были найдены впервые.

Израильские археологи впервые обнародовали результаты раскопок, которые были начаты еще пятнадцать лет назад. Тогда группа исследователей в Рамле обнаружила древний город раннего исламского периода, где в торговой лавке был найден керамический кувшин с невероятно богатым кладом, пишет lenta.ua.

Кувшин был заполнен динарами, причем все монеты были датированы разными периодами. По дате изготовления самой «молодой» из них и датировали клад – XI век. В торговой лавке по соседству археологов ждал еще более необычный сюрприз: там нашли ювелирные украшения из золота и серебра, относящиеся к XI веку, то есть на период правления здесь династии Фатимидов.

Обнаруженные украшения – богатые браслеты, уникальные не только тем, что на их изготовление пошло много золота и серебра, но и тем, что цветочные орнаменты на браслетах выполнены очень искусно. Стоит отметить, что такие дорогие браслеты из золота в данном культурном слое были обнаружены впервые.

Кроме того, оказалось, что самые весомые артфекаты – серебряные браслеты, имеют своих «двойников», которые были найдены ранее во время археологических изысканий у Храмовой горы.

Помимо украшений и монет, в лавках археологи откопали большое количество весов и гирек из бронзы, что указывает на то, что здесь продавали весовые товары, и торговцам было необходимо точно отмерять их количество.

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Такие дорогие изделия из золота в данном культурном слое были найдены впервые.
 
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