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Андрей Суздальцев: Лукашенко сдаст своих силовиков

16.03.2021 16:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Андрей Суздальцев: Лукашенко сдаст своих силовиков

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  • 16.03.2021, 15:59
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Андрей Суздальцев: Лукашенко сдаст своих силовиков
Андрей Суздальцев

Людям в погонах следует уже сейчас позаботиться о своей безопасности.

Российский политолог Андрей Суздальцев в своем телеграм-канале прокомментировал вероятное развитие ситуации в Беларуси:

— Для того, чтобы было «общественное согласие», в Беларуси необходимо судить силовиков-убийц, как, впрочем, и убийц из ближайшего окружения Лукашенко.

Тогда можно рассчитывать на «согласие». Иначе никто и никого в Беларуси не простит и никакую «страницу не перевернет». Рано или поздно Лукашенко сдаст силовиков. В этом сомнений нет...

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Людям в погонах следует уже сейчас позаботиться о своей безопасности.
 
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