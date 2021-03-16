Источник материала: Хартия'97

Производство лекарств в России решили развивать по рецепту Северной Кореи 2 16.03.2021, 15:57

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Кремль повторяет «модель Чучхе».

Российские власти готовят новые ограничения на госзакупки стратегически значимых лекарственных препаратов, чтобы подстегнуть развитие отечественной фармацевтической промышленности и ее переход на к импортонезависимой модели, сообщает finanz.ru .

Как сообщает VTimes, Минмпромторг и Минздрав намерены представить преференции при закупках для государственных больниц компаниям, которые имеют в России производство полного цикла и не закупают ничего за рубежом.

Де-факто повторяя северокорейскую «модель Чучхе», требующую полного самообеспечения, в правительстве рассчитывают добиться лекарственной безопасности и покончить с ситуацией, когда почти 40% стратегических лекарств производится из импортных субстанций.

С 2015 года в России действует постановление кабмина, согласно которому иностранные компании исключаются из госзакупок лекарств, если есть заявки на поставку от как минимум двух производителей из ЕАЭС. В профессиональной среде это правило получило название «третий лишний».

С 2018 года действует также приказ Минфина, устанавливающий ценовые преференции в размере 25% при закупках лекарств, если синтез молекулы действующего вещества осуществляется на территории государств-членов ЕАЭС.

Но этих мер недостаточно, считают чиновники, подготавливающие очередное закручивание гаек.

Пострадают в первую очередь потребителои: качество лекарств может снизиться и перечень доступных препаратов - сузиться, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов.

Кроме того, уровень конкуренции снизится, а это рано или поздно приведет к росту цен, предупреждает крупной фармацевтической организации. С учетом того, что бюджеты на закупку лекарств останутся фиксированными, в конечном счете пострадают пациенты, добавляет он.

Отдельные препараты иностранных производителей могут вовсе уйти с рынка, указывает гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.

Для ряда заболеваний смена лекарств очень нежелательна, говорит гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев: особенно высоки риски для пациентов с диабетом, которые используют сложные иммунобиологические препараты - инсулины.

По его мнению, идею новых ограничений лоббируют крупные компании, которые уже работают по полному циклу. В их числе «Биокад» и «Герофарм».

Аналогичная норма уже действует в отношении готовых лекарственных форм, что также «можно считать дискриминацией», сказал Vtimes руководитель крупной фармкомпании. «Но делается для развития фармацевтической отрасли России», - заверил он.

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