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В Каменце рухнула огромная кирпичная труба

16.03.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В городе Каменец Брестской области сегодня демонтировали старую кирпичную трубу котельной. Раньше она отапливала город, но после ввода в эксплуатацию новой котельной город перестал нуждаться в старом здании с огромной трубой. И хотя жители Каменца успели привыкнуть к трубе, которую видно с любого ракурса в центре города, она обветшала и пришла в аварийное состояние, поэтому ее демонтаж стал неотложным делом. Рабочие перекрыли подступы к трубе и подпилили ее, разобрали часть нижней стенки — и труба упала в нужную сторону, не повредив окрестные здания, которые довольно крепко стоят в центральной части Каменца. Видео зрелищного падения публикует видеоблогер #ВаськаПилот.

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В городе Каменец Брестской области сегодня демонтировали старую кирпичную трубу котельной. Раньше она отапливала город, но после ввода в эксплуатацию новой...
 
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